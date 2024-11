+99 MW di nuova potenza installata da fonti rinnovabili per il Gruppo CVA

Il Gruppo CVA procede nell’attuazione del proprio Piano di Sviluppo Strategico Industriale al 2027: sabato 9 novembre, nel Comune di San Giorgio (TO), alla presenza del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin e del Presidente di Legambiente Stefano Ciafani, sono stati presentati i nuovi impianti fotovoltaici del Gruppo CVA, ubicati nel centro e nord Italia, concretizzando un investimento di oltre 100 milioni di euro.

I driver di investimento in sviluppo e acquisizione di nuovi impianti di produzione energetica rispondono all’esigenza di diversificare le fonti e anche le aree geografiche, al fine di assicurare una maggiore competitività e stabilità, a fronte delle fluttuazioni indotte dall’andamento meteo, oltre che ad aumentare la capacità produttiva del Gruppo CVA.



Ai 936 MW di potenza idroelettrica installata della realtà valdostana e ai 231,3 MW già in esercizio tra impianti eolici e fotovoltaici, si aggiungono, con entrate in esercizio differenti, 99 MW degli impianti:

Impianto Potenza Superficie occupata dai moduli Produzione media annua Arlena di Castro – Viterbo 28,8 MW 40 ettari 49.800 MWh FV San Giorgio – San Giorgio Canavese (TO) 1,5 MW 1,6 ettari 2.300 MWh Cava Bronzina – Castelletto di Branduzzo (PV) 10 MW 11 ettari 16.000 MWh Cava Toppetti – San Giorgio Canavese (TO) 11 MW 12 ettari 18.700 MWh Medusa - Nettuno (RM) 1 MW 2 ettari 1.800 MWh Onda Solare - Nettuno (RM) 0,9 MW 2 ettari 1.700 MWh Borgocarbonara – Borgocarbonara (MN) 1,3 MW 1,8 ettari 1.900 MWh Casalnoceto - Alessandria 1 MW 2,6 ettari 1.600 MWh Sermide-Bocchi - Sermide Felonica (MN) 1,9 MW 3 ettari 3.300 MWh Siamaggiore - Siamaggiore (OR) 2,2 MW 3,7 ettari 3.900 MWh Eolico Basilicata 39,6 MW - 85.000 MWh

La cerimonia di inaugurazione dell’impianto di Cava Toppetti è stata l’occasione per il Gruppo CVA di fare il punto sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Strategico Industriale, che prevede il raggiungimento di 2 GW di potenza installata al 2027.

“Oggi celebriamo una tappa importante per il nostro Gruppo e per la nostra controllata CVA Eos, in un’ottica di crescita, diversificazione e creazione di valore – ha commentato il Presidente del Gruppo CVA, Marco Cantamessa. – La concreta attuazione del nostro Piano Strategico si appoggia a un’importante crescita organizzativa, che ha reso possibile ottenere tutto ciò operando sia per linee interne che tramite acquisizioni, sviluppando competenze tecniche e industriali lungo tutta la catena del valore dell’energia rinnovabile. CVA si conferma pertanto come operatore leader a livello nazionale, affidabile e aperto al dialogo con i territori in cui opera.”

La Business Unit Altre FER, che racchiude tutti gli impianti da fonte eolica e fotovoltaica, è gestita da CVA Eos S.r.l., controllata al 100% dalla capogruppo CVA S.p.A.

“Oggi celebriamo una tappa importante di un percorso che CVA sta portando avanti con determinazione e che prevede un incremento complessivo della potenza installata del Gruppo di più di 800 MW al 2027 – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Giuseppe Argirò. – Gli impianti inaugurati rappresentano non solo il nostro importante percorso industriale di diversificazione e di crescita, ma anche un contributo concreto per la transizione energetica del Paese. Ringrazio l’azionista, il consiglio di amministrazione, i nostri dirigenti e dipendenti, le comunità locali che ci accolgono e supportano, e tutti i partner e fornitori che ci hanno affiancato lungo il percorso.”