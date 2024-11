PROGRAMMATA LA CHIUSURA AL TRANSITO DEL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO

Il Colle del Piccolo San Bernardo è un passo alpino situato al confine tra l'Italia e la Francia, nella regione della Valle d'Aosta. Con un'altitudine di 2.188 metri, rappresenta una delle principali vie di comunicazione tra i due paesi, specialmente per il traffico che si sposta tra l'Italia e la Francia, lungo la storica Strada Statale 26. Il passo è particolarmente importante per il transito dei veicoli leggeri e pesanti, ma anche per la mobilità turistica e commerciale che interessa la zona. Durante l'inverno, il colle è soggetto a condizioni meteorologiche particolarmente severe, che possono comportare situazioni di rischio per la sicurezza stradale, come il forte vento, le nevicate abbondanti e le temperature sottozero.

In queste ore, le previsioni meteorologiche per la zona indicano il sopraggiungere di condizioni sfavorevoli, con nevicate abbondanti e possibili episodi di forte vento. La situazione ha portato l'Ente gestore francese a prendere la decisione di interdire preventivamente il traffico sul proprio tratto del Colle del Piccolo San Bernardo. A seguito di tale provvedimento, l'Anas, ente responsabile della gestione stradale italiana, ha disposto la chiusura al traffico della Strada Statale 26 "della Valle d'Aosta", a partire dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre, con inizio della chiusura a località Combemar, nel comune di La Thuile, nei pressi del bivio per Les Suches (km 152,200). La chiusura resterà in vigore fino a quando le condizioni meteorologiche non miglioreranno, garantendo la sicurezza della circolazione.

Durante questo periodo di chiusura, i viaggiatori diretti in Francia potranno comunque utilizzare altre vie di comunicazione, come il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o il Traforo del Frejus (T4), poiché il Traforo del Monte Bianco (T1) è attualmente chiuso per lavori di manutenzione. L'Anas assicura che il personale e i mezzi di sgombero neve saranno attivi e operativi sull'intera rete stradale della Valle d'Aosta, per garantire la regolarità della circolazione su tutte le altre arterie sotto la sua gestione.