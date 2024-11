Un Gesto di Solidarietà per la Giornata Mondiale dei Poveri

Pinerolo, domenica 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, si terrà un banchetto solidale lungo i viali di Via Lequio, con l'obiettivo di sostenere le donne artigiane della Comunità di Cicero Dantas in Brasile. Questo progetto è da sempre legato alle Suore Giuseppine piemontesi e si propone di offrire un aiuto concreto a chi vive in condizioni di difficoltà. L'iniziativa, che avrà luogo dalle 7 alle 18, vedrà la vendita di oggettistica pittoresca, multietnica e utile, pensata per essere accessibile a tutte le tasche.

Acquistando questi oggetti, i partecipanti avranno l'opportunità di compiere un gesto di solidarietà, abbracciando simbolicamente le tessitrici del Brasile, che, pur lontane nel tempo e nello spazio, sono unite da un forte legame di condivisione e aiuto reciproco. Un'occasione per riflettere sul valore della generosità e per contribuire al benessere di chi, ogni giorno, lotta per migliorare la propria vita.

Per chi desidera maggiori informazioni sull'iniziativa, è possibile contattare Valerio al numero +39 348 600 1714.

Gesù insegna che aiutarsi a vicenda è una forma di amore profondo. Come il buon Samaritano, anche noi possiamo aprire il nostro cuore e le nostre mani per chi ha bisogno, senza esitare.