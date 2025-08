Lo Tsaven des Étoiles: la magia delle stelle cadenti incontra i sapori della Valle d’Aosta

Sotto il cielo limpido di Pila, proprio quando le stelle cadenti iniziano a disegnare scie luminose nel buio dell’estate, prende vita un’iniziativa che unisce il buono e il bello della Valle d’Aosta. Si chiama Lo Tsaven des Étoiles e sabato 9 agosto, dalle 16 alle 21, animerà l’area eventi presso la stazione Gorraz – Grand Grimod con un mercato agricolo firmato Campagna Amica, dove i veri protagonisti saranno i produttori locali, le loro storie e i frutti del loro lavoro.

Organizzato da Coldiretti Valle d’Aosta e Campagna Amica, in collaborazione con il Comune di Gressan e l’Assessorato regionale all’Agricoltura, l’evento vuole essere molto più di una vetrina di prodotti tipici: è un’esperienza di incontro autentico tra cittadini, agricoltori e territorio, in un contesto paesaggistico che parla da sé.

Il profumo del formaggio di alpeggio, il sapore intenso delle confetture, il pane nero, il miele, le tisane, le erbe e i salumi: ogni bancarella racconta una parte della nostra identità, portata avanti da chi, con passione, lavora la terra e valorizza ciò che la montagna offre.

Accanto alla promozione del cibo buono, pulito e giusto, anche l’impegno civile avrà il suo spazio: durante l’evento si potrà continuare a firmare la petizione per una legge di iniziativa popolare che chiede all’Unione europea di rendere obbligatoria l’etichetta d’origine su tutti gli alimenti. Un’azione semplice ma potente, per sapere davvero cosa arriva nel nostro piatto.

Ma la solidarietà non si ferma qui. Tra le bancarelle ci saranno anche i volontari di Medici senza Frontiere, con la campagna “Diventa sostenitore senza frontiere”, per coinvolgere i visitatori in un’altra forma di impegno: quella verso chi è lontano ma ha bisogno di cure e di speranza.

Per i più piccoli, dalle 16, è in programma un laboratorio educativo intitolato “Ho inseguito l’ape dal fiore al miele”, pensato per avvicinare i bambini al mondo delle api e alla magia della produzione del miele, un piccolo tesoro che le nostre montagne custodiscono con amore.

E mentre il sole cala, la festa si scalda: alle 19 inizia l’agri-aperitivo con i prodotti della tradizione reinterpretati in chiave conviviale, il tutto accompagnato dalla musica e dall’allegria del gruppo folcloristico “La Clicca” di Aosta.

Lo Tsaven des Étoiles non è un semplice mercato. È una notte gialla, un momento in cui la bontà del cibo si intreccia con la bellezza del paesaggio, la cultura contadina, l’educazione e la solidarietà. È un invito a rallentare, a guardare le stelle e a riscoprire il valore delle cose vere.