L'8 ed il 9 novembre, la valle d'Aosta ospiterà il convegno scientifico annuale della Societa’ Oftalmologica Nord Occidentale

L’Azienda USL informa che l’8 e il 9 novembre si terrà presso il salone Viglino del Palazzo Regionale di Aosta la XLVIII Riunione della Società Oftalmologica Nord Occidentale, un evento di rilevanza nazionale dedicato alle ultime novità in oftalmologia. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, è organizzata dal dott. Luca Ventre, direttore della Struttura Complessa Oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta.

L’Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi: "Ospitare questo congresso rappresenta un'importante occasione per la nostra Regione, non solo per la rilevanza scientifica dell'evento, ma anche per la capacità di attrarre professionisti e ricercatori da tutta Italia. Questo congresso testimonia l’eccellenza e l’impegno della nostra sanità, in particolare della Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale Beauregard, diretta dal dott. Luca Ventre. È un momento di orgoglio per la Valle d'Aosta, che ribadisce la centralità della formazione, dell’innovazione e della collaborazione in ambito medico. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, contribuendo alla crescita della nostra comunità sanitaria e al progresso delle cure oftalmologiche”.

Dott. Ventre: “Si tratta di un evento annuale nato con l’obiettivo di formare specializzandi e giovani oculisti alla presentazione di comunicazioni scientifiche ai congressi ma diventato negli anni anche motivo di aggiornamento scientifico, di scambi professionali e condivisione di esperienze per i più esperti. Sono molto orgoglioso di ospitare questo evento e ringrazio le istituzioni per l’ospitalità. Sono molto grato all’equipe oculistica (medici, ortottisti, infermieri, OSS) e alla Direzione Strategica dell’AUSL VdA per l’importante lavoro svolto in questi anni e per il supporto nell’organizzazione degli eventi formativi scientifici”.

Medici e ricercatori provenienti da tutta Italia si riuniranno per presentare e discutere i progressi scientifici e tecnici nel trattamento delle patologie oculari, con particolare attenzione alla chirurgia del glaucoma, alla correzione della cataratta e al trattamento delle maculopatie.

Durante le due giornate di congresso, i partecipanti avranno l’opportunità di aggiornarsi e confrontarsi su argomenti quali l’uso della tossina botulinica in oculoplastica, tecniche innovative di cross-linking corneale, e il trattamento delle degenerazioni maculari, con sessioni dedicate alla robotica in oftalmologia e all’intelligenza artificiale nel settore.

Il congresso è accreditato ECM per medici chirurghi specializzati in oftalmologia e tecnici ortottisti. I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e potranno accedere alla documentazione congressuale, inclusi i video dei challenging scenarios in sala operatoria.