Il Vallone di Cime Bianche un gioiello della natura in cima alla classifica de 'I Luoghi del Cuore' del Fai

Il Vallone di Cime Bianche, situato nell'alta Val d'Ayas in Valle d'Aosta, rappresenta uno degli angoli più affascinanti e incontaminati delle Alpi, ed è oggi al primo posto della classifica provvisoria del 12° censimento de "I Luoghi del Cuore", con oltre 450.000 voti raccolti a meno di due mesi dal lancio del programma. Questo straordinario risultato dimostra non solo l'affetto dei cittadini per questo luogo, ma anche il profondo desiderio di proteggere e preservare un patrimonio naturale unico. Il Vallone di Cime Bianche non è solo un sito di straordinaria bellezza, ma è anche un simbolo di resistenza contro progetti che potrebbero mettere a rischio la sua integrità.

Il Vallone di Cime Bianche è una vasta area che si distingue per l'assenza di interventi umani invasivi. È infatti l'ultima zona della regione che ancora non ospita piste da sci, impianti di risalita o altre strutture che potrebbero alterare l'ecosistema. Il suo paesaggio è dominato dalle tre Cime Bianche, che rappresentano i resti di antiche barriere coralline appartenenti a un mare tropicale che milioni di anni fa ricopriva queste terre. Queste cime sono testimoni di un passato geologico remoto, e il loro aspetto maestoso aggiunge un fascino particolare all'intero vallone.

Un altro aspetto che rende il Vallone di Cime Bianche così speciale è la sua biodiversità. L'assenza di interventi umani permanenti ha consentito a una vasta gamma di specie vegetali e animali di prosperare in questo ambiente intatto. Le risorse idriche, tra cui torrenti, laghi e zone umide, arricchiscono ulteriormente l'ecosistema, creando un habitat ideale per numerosi organismi. La presenza di storici siti di estrazione della pietra ollare e per la cottura della calce testimonia il legame profondo tra quest'area e le tradizioni locali, che risalgono a secoli fa.

Inoltre, il Vallone di Cime Bianche è parte della rete Natura 2000, una rete ecologica europea che comprende i luoghi più significativi dal punto di vista ambientale. Questo status sottolinea ulteriormente l'importanza di quest'area per la conservazione della biodiversità e per il mantenimento di un equilibrio naturale che potrebbe essere irrimediabilmente compromesso da interventi invasivi.

Purtroppo, dal 2015 sono stati proposti progetti funiviari che minacciano di alterare in modo irreversibile questo paesaggio. La costruzione di impianti funiviari, infatti, rischierebbe di deturpare l'integrità naturale del vallone e di danneggiare alcune aree protette che fanno parte del suo ecosistema. Proprio per questo motivo è nato il comitato "Insieme per Cime Bianche", un gruppo di cittadini e ambientalisti che si batte per difendere il vallone dalle proposte di sviluppo che potrebbero compromettere il suo fragile equilibrio.

Il Vallone di Cime Bianche non è solo un luogo di straordinaria bellezza naturale, ma anche un simbolo della lotta per la tutela dell'ambiente e del paesaggio alpino. La sua presenza nella classifica de "I Luoghi del Cuore" rappresenta un segno di speranza per chi crede nella necessità di proteggere e valorizzare i luoghi più vulnerabili del nostro Paese. Votare per il Vallone di Cime Bianche significa sostenere una causa importante, quella della conservazione di un patrimonio naturale che, se adeguatamente tutelato, potrà continuare a incantare le generazioni future con la sua bellezza selvaggia e incontaminata.

Per consultare la classifica provvisoria dei “Luoghi del Cuore” in VALLE D’AOSTA: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica?regione=2. È possibile filtrare le classifiche anche per Provincia, Comune o tipologia di luogo dalla pagina “Cerca un luogo” su www.iluoghidelcuore.it