l 5 dicembre 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per i lavoratori del settore della vigilanza privata dell’Allsystem, la principale azienda del settore in Valle d’Aosta

I lavoratori, che operano su tutto il territorio regionale, potranno esprimere il loro voto dalle 8:00 alle 20:00 dello stesso giorno, con le urne posizionate presso la sede dell’Allsystem ad Aosta. La commissione elettorale procederà allo spoglio immediatamente dopo la chiusura delle urne, eleggendo i tre delegati che riceveranno il maggior numero di consensi, con un mandato di tre anni.

Affinché le elezioni siano valide, è necessario che il quorum del 50% più uno degli aventi diritto partecipi al voto. Le organizzazioni sindacali coinvolte, tra cui Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Savt Servizi, invitano i lavoratori a garantire un’ampia partecipazione per rafforzare la rappresentanza sindacale e tutelare i diritti dei dipendenti.

Queste elezioni si inseriscono in un contesto di impegni sindacali più ampi che richiedono l’attiva partecipazione dei lavoratori. Tra gli appuntamenti principali ci sono le mobilitazioni previste per il 29 novembre 2024, con uno sciopero generale volto a influenzare la manovra di bilancio del governo, in particolare su temi come l’aumento dei salari e delle pensioni, il finanziamento della sanità, dell’istruzione e dei servizi pubblici, e gli investimenti nelle politiche industriali. Inoltre, sono iniziati i lavori per il rinnovo del Contratto integrativo regionale, scaduto da diversi anni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori del settore.

In questo quadro, la partecipazione dei lavoratori della vigilanza privata all'elezione delle RSU è vista come un contributo fondamentale per l’efficacia delle azioni sindacali e per il miglioramento delle condizioni lavorative di tutti i dipendenti.