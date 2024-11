“Aperitivo Virtuoso” per scoprire come mettere in tavola un’alimentazione gustosa, sana ed ecologica per chi soffre di diabete mellito

L’iniziativa, organizzata dai Lions club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta e dall'Associazione Italiana Lions per il Diabete (AILD), è in programma il 6 novembre dalle ore 17:00, ad Aosta nella Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, in Viale Garibaldi. L’ingresso è libero e gratuito.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sulle opportunità offerte da una nutrizione equilibrata, che non solo può migliorare la qualità della vita delle persone con diabete, ma può anche ridurre l'impatto ambientale delle abitudini alimentari.

“Nella medicina greca - spiega il dott. Doveri - il concetto di dieta esprimeva un modo di vivere volto alla salute, per dare serenità alla vita quotidiana con delle regole per l’alimentazione, l’esercizio fisico ed il riposo. Oggi invece ha assunto il significato di cura dimagrante, di rimedio temporaneo agli eccessi dei periodi di festa o di prescrizione medica restrittiva per il controllo di determinate patologie. Sappiamo che le diete sono molto difficili da seguire e spesso dopo un impegno iniziale vengono abbandonate. Sappiamo inoltre che il comportamento alimentare può avere un impatto ambientale. Scopo del nostro incontro è cercare di tornare ad un concetto più sereno di dieta, fornendo delle indicazioni utili e pratiche affinché le persone con o senza il diabete possano apprendere come migliorare il proprio comportamento alimentare, orientandolo all'ecosostenibilità e senza rinunciare al piacere del gusto”.





Piramide alimentare IRAN - Itituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Gaya Pastore, Presidente del Lions Club Aosta Host: “Siamo orgogliosi, come Lions, di organizzare questo evento dedicato alla sensibilizzazione sul diabete. La nostra missione è illuminare la strada verso una vita sana e consapevole. Uniti con le persone che affrontano la cura del diabete, possiamo riscrivere il destino delle nostre comunità: la nostra passione è la forza che trasforma la speranza in azione!”.

Il pomeriggio si apre con una serie di interventi che guideranno il pubblico alla scoperta delle connessioni tra alimentazione e gestione del diabete. Roberto Rosset, Presidente dell’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta, darà il via ai lavori introducendo il tema della nutrizione come pilastro della gestione della malattia.

Seguiranno poi interventi degli esperti del settore:

· Dott. Giulio Doveri, endocrinologo e diabetologo, parlerà dei principi generali di nutrizione nel diabete, offrendo linee guida pratiche su come comporre una dieta equilibrata.

· Dott. Antonio Ciccarelli, endocrinologo e diabetologo, tratterà il tema degli interferenti endocrini ambientali, quelle sostanze naturali o artificiali che possono interferire con l'attività del sistema endocrino.

· Dott.ssa Emma Lillaz, internista diabetologa, approfondirà l’impatto ambientale dell’alimentazione, sottolineando come le scelte alimentari possono contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il pubblico avrà anche l’opportunità di seguire una sessione dedicata alla gestione quotidiana del diabete “a tavola”, condotta dalle dietiste Carla Cantino e Alice Brillo e dalla tirocinante dietista Elisa Ronc, che offriranno esempi concreti di pasti bilanciati e sostenibili.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata a una tavola rotonda e a un dibattito aperto, con l’obiettivo di esplorare il ruolo delle associazioni nel sostenere la cura delle malattie croniche e promuovere buone pratiche alimentari. Saranno presenti i rappresentanti di diverse associazioni e organizzazioni, tra cui i Presidenti dei Lions Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino, il Coordinatore dell'Area Diabete del Distretto Lions 108 la1, il Direttore Generale dell'Azienda USL Valle d’Aosta, dott. Massimo Uberti, e i Presidenti delle associazioni diabetiche locali.

Al termine dell'evento, i partecipanti saranno invitati a un aperitivo virtuoso, pensato per dimostrare concretamente come si possa combinare gusto, salute e sostenibilità. Saranno proposti esempi di piatti sani ed ecologici, per ispirare nuove scelte alimentari consapevoli e sostenibili.