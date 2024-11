Funivia Pila/Couis, Bertschy risponde a Lucianaz su stato e costi del progetto funiviario

Durante la seduta consiliare del 6 novembre 2024, il Consigliere Diego Lucianaz ha sollevato una serie di interrogativi in merito al progetto funiviario Pila/Couis, in particolare riguardo al nuovo rifugio “Couis Star” e alla sua coerenza con i principi di sostenibilità ambientale promossi dalla Giunta regionale. Lucianaz ha chiesto informazioni sullo stato della progettazione e dei lavori, sulle modalità di gestione del rifugio e sulle tempistiche e i costi dell'intera operazione, che comprende anche gli impianti di innevamento e le infrastrutture energetiche. Il Consigliere ha espresso preoccupazione per l’impatto visivo dell’edificazione del rifugio, che potrebbe risultare in contrasto con gli obiettivi di tutela dell’ambiente alpino e di sviluppo sostenibile indicati nella Strategia di sviluppo sostenibile di Agenda 2030.

In risposta, l'Assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, ha fornito una dettagliata panoramica sull'avanzamento dei lavori, facendo riferimento alla progettazione esecutiva approvata a giugno dalla società Pila. Bertschy ha confermato che durante l’estate sono stati avviati i lavori per il bar ristorante panoramico e per il secondo tronco dell’impianto funiviario, e che attualmente sono state completate le strutture in cemento armato, la carpenteria metallica e una parte degli impianti civili del bar ristorante. Al momento, sono in corso i lavori di copertura e la posa dei serramenti esterni, con il completamento delle opere previsto per la prossima estate.

Per quanto riguarda la gestione del rifugio, Bertschy ha spiegato che è stato affidato a un professionista un apposito studio per individuare la soluzione gestionale più adatta, che includerà un piano economico-finanziario per la gestione del punto ristoro, con particolare attenzione agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici derivanti dall'investimento. L'Assessore ha anche illustrato il cronoprogramma dei lavori, prevedendo la conclusione delle opere principali nel corso dell’estate 2025, con l’obiettivo di completare il bar ristorante e il centro servizi in tempo per l'inizio della stagione invernale 2025-2026.

Bertschy ha inoltre assicurato che gli interventi di adeguamento delle piste, che comprendono anche i sistemi di protezione para-valanghe e l'impianto di innevamento programmato, sono ormai quasi ultimati, con alcuni tratti dell’impianto di innevamento che verranno completati nel corso della prossima estate. Il costo complessivo dell’opera, che include tutte le infrastrutture, è superiore ai 60 milioni di euro, finanziati attraverso risorse dirette della Pila, autofinanziamento e contributi della legge regionale n. 8/2004.

In conclusione, l'Assessore ha ribadito che il secondo troncone dell’impianto che collega il Couis 1 sarà attivato prima delle festività natalizie e che parte dell’impianto sarà disponibile per l’utilizzo già in questa stagione. L'obiettivo della società Pila è accelerare il completamento dei lavori e dei collaudi, con la speranza di poter offrire i nuovi servizi alla comunità e ai turisti in tempo per la stagione invernale.