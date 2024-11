Nuove modalità di concessione degli aiuti agricoli

La Giunta regionale ha approvato le modalità di concessione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione agricola primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa iniziativa si propone di supportare le piccole e medie imprese (PMI) nel realizzare impianti di colture poliannuali e sistemazioni agrarie, oltre all'acquisto di macchinari e attrezzature necessarie.

Con questo atto, vengono stabiliti criteri applicativi che disciplinano le modalità di concessione degli aiuti, rispondendo concretamente alle esigenze del settore agricolo. Gli investimenti mirano a sostenere la modernizzazione del comparto, promuovendo un'agricoltura sempre più orientata alla sostenibilità. È previsto che questi bandi siano i primi a sportello aperto, in un’ottica di semplificazione del processo, come richiesto dalle aziende agricole valdostane.

Gli aiuti saranno concessi in forma di contributo in conto capitale, con la possibilità di un mutuo integrativo a tasso agevolato. L'intensità e il tetto massimo d’aiuto varieranno in base alla specificità delle singole tipologie d’intervento. Gli investimenti dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda e dovranno perseguire almeno uno degli obiettivi stabiliti dal bando.

Le domande possono essere presentate in via telematica, tramite PEC del beneficiario o dal tecnico delegato, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it, a partire dalla data di apertura della finestra stabilita fino all’11 novembre 2024. Questa misura rappresenta un passo importante per il rafforzamento del settore agricolo e per il sostegno delle piccole realtà imprenditoriali in Valle d'Aosta.