DICHIARAZIONE DEL SINDACO NUTI IN MERITO AI FATTI AVVENUTI NEL CORSO DELLA SERATA CONCLUSIVA DEL FESTIVAL “FRONTDOC”

merito a quanto avvenuto nel corso della serata conclusiva del Festival internazionale del cinema di frontiera “Frontdoc”, che si è tenuta negli spazi di “Plus”, il sindaco Gianni Nuti dichiara quanto segue: «Siamo profondamente dispiaciuti e rammaricati di quanto accaduto, indipendentemente dalle responsabilità che andranno accertate da chi di dovere. Da sempre, questa Amministrazione ha condannato e condanna ogni forma di intolleranza, di discriminazione e, ancor più, di violenza, sia verbale sia fisica, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Già nella giornata di ieri, l’assessore Tedesco ha personalmente sentito l’ex consigliere comunale Aiello per esprimergli solidarietà, a titolo personale e a nome dell’Amministrazione comunale che gestisce il progetto “Plus”.»

Per verità dei fatti, teniamo comunque a precisare che nessuna responsabilità può essere attribuita a “Plus”, come invece si legge da qualche parte, né a referenti per conto del Comune di Aosta o in qualche modo legati all’Amministrazione, come riportato erroneamente da alcune testate. Né tantomeno al personale che gestisce gli spazi della struttura, che, invece, come risulta dai primi riscontri, si è adoperato per calmare gli animi delle persone coinvolte.»