La sera del dolcetto o scherzetto? Halloween 2024

Noto anche come "Scherzetto o Dolcetto", si celebra il 31 ottobre ed è una festa che affonda le sue radici in antiche tradizioni. Originaria delle culture celtiche, in particolare della festa di Samhain, Halloween segnava la fine della stagione del raccolto e l’inizio dell’inverno. I Celti credevano che durante questa notte le barriere tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliassero, permettendo agli spiriti di vagare sulla Terra. Per questo motivo, le persone accendevano fuochi e indossavano costumi per scacciare le presenze inquietanti.

Con l’espansione del cristianesimo, molte delle tradizioni pagane furono assimilate e trasformate. Nel VIII secolo, Papa Gregorio III proclamò il 1° novembre come la Festa di Ognissanti, cercando di sovrapporre le celebrazioni cristiane a quelle pagane. La vigilia di Ognissanti, ovvero la notte del 31 ottobre, divenne quindi Halloween, un momento di riflessione e celebrazione che mantenne comunque molte delle usanze originali.

L'arrivo di Halloween in Italia avvenne principalmente negli anni '90, portato dall'influenza della cultura anglosassone e dai media. Inizialmente vista come una festa estranea, Halloween ha guadagnato rapidamente popolarità, specialmente tra i bambini e i giovani, grazie a eventi scolastici, feste a tema e consumi commerciali. Oggi, decorazioni, costumi e dolci tipici sono diventati parte integrante della celebrazione in molte città italiane.

Tuttavia, Halloween non è esente da controversie, in particolare per quanto riguarda la posizione della Chiesa cattolica. La Chiesa ha espresso contrarietà a questa festa, considerandola una celebrazione che potrebbe esaltare elementi di paura e occultismo. Le critiche si concentrano sul fatto che Halloween possa allontanare l'attenzione dai valori cristiani e dalla commemorazione dei defunti, sottolineando la necessità di celebrare il 2 novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti, in modo più significativo.

Nonostante queste posizioni, Halloween continua a crescere in popolarità in Italia, rappresentando una fusione di tradizioni antiche e moderne. La festa è diventata un'occasione per divertirsi, socializzare e dare sfogo alla creatività attraverso costumi e decorazioni, pur mantenendo una consapevolezza delle sue origini storiche.