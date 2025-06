2 Giugno: festa della Repubblica o funerale della Costituzione?

Il 2 giugno 1946, mentre l’Italia andava alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica, la Valle d’Aosta viveva un altro passaggio storico: la difesa della sua identità culturale, linguistica e civile. Allora come oggi, lo spirito che muoveva i valdostani non era la nostalgia, ma la volontà di costruire un futuro diverso da quello imposto dalla dittatura fascista.

"La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare", ricordava Piero Calamandrei, padre costituente. E in questi tempi, di aria pulita ce n’è sempre meno.

Il Governo centrale, con il sorriso finto dell’efficienza, si prepara a riscrivere la Carta fondamentale, proponendo riforme che accentrano i poteri e mettono sotto torchio il principio stesso di equilibrio democratico. Il premierato forte, l’autonomia differenziata a geometria variabile, la giustizia delegittimata: tutto sembra spingere verso un modello di "comando", non di rappresentanza.

E la Valle d’Aosta? Guarda e osserva, spesso inascoltata. Ma la Petite Patrie non ha mai avuto paura di alzare la voce quando in gioco c’erano la libertà e l’identità. Non lo fece durante il Ventennio fascista, quando centinaia di valligiani scelsero la Resistenza, non lo fece quando si trattò di difendere la propria autonomia dallo Stato centralista nel dopoguerra.

"La Repubblica è nata dalla Resistenza", ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio ufficiale. "E la Costituzione è il frutto di quella lotta, non un fardello da alleggerire, ma un faro da custodire".

Parole che rimbombano come un appello nel silenzio di chi oggi governa con la bava del potere all’angolo della bocca. Perché la democrazia non è un algoritmo, né un plebiscito permanente: è il lento e faticoso equilibrio tra rappresentanza e responsabilità. La Costituzione non è uno strumento da piegare alla convenienza politica, ma una bussola per orientarsi nei momenti più bui.

A pensarci bene, la Valle d’Aosta è l’esempio vivente di ciò che significa essere repubblicani: custodire la memoria, rispettare le istituzioni, pretendere libertà non come privilegio ma come diritto collettivo. Chi oggi guarda con sufficienza l’autonomia speciale, farebbe bene a ricordare che fu anche un modo per riparare ai torti subiti da una terra martoriata dal fascismo, colonizzata culturalmente, eppure mai piegata.

Certo, anche da noi non tutto funziona. Ma difendere l'autogoverno oggi non è un vezzo localista, è un atto politico. È dire: questa Repubblica ci piace se resta pluralista, antifascista e fondata sul rispetto reciproco.

Il rischio, altrimenti, è che il 2 giugno diventi la data in cui commemoriamo ciò che fu, e non ciò che è.

E allora, oggi più che mai, resistere è un dovere civile. Resistere alla propaganda facile, al centralismo mascherato da riforma, al manganello retorico che chiama “ordine” ciò che è solo obbedienza. Resistere per difendere quella Costituzione che – come disse Sandro Pertini – “non è un libro di carta, ma un libro di carne e sangue”.

Perché la libertà non si eredita: si conquista ogni giorno. Anche partendo da Aosta.