L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che dal 6 novembre 2024 al 4 maggio 2025, il Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre accoglierà la mostra dal titolo IMAGO MUNDI. La scultura senza tempo di François Cerise.

Dopo la rassegna Imagines Pietatis, dedicata alla produzione di soggetto sacro, tocca ora a una panoramica delle sculture di Cerise ispirate alla vita quotidiana. Anello di collegamento tra le due mostre è il Sant'Orso che offre i sabot ai poveri: una scena cara all'agiografia locale trasposta nella realtà sempre attuale della Fiera di Sant'Orso.

L’esposizione intende rinnovare l’omaggio a François Cerise, uno dei protagonisti indiscussi della scultura tradizionale valdostana su legno, invitando il pubblico a riflettere sul labile confine tra artigiano e artista, parole entrambe nate dal latino ars, arte, e nei secoli evolutesi a cavallo tra manualità e creatività, tra conoscenza e produttività.

François Cerise, emblematica sintesi di questa figura professionale, con le sue opere fornisce una propria “immagine del mondo” perfettamente incastonata in un castello figlio di un’epoca in cui, con le Corporazioni di mestieri, di fatto si cominciò a definire l’artigiano come specifica figura professionale, capace di coniugare attività manuale e gusto estetico.

La mostra è visitabile dal 6 novembre 2024 al 4 maggio 2025, dal martedì alla domenica.