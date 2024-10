Per Pila Spa un utile netto nell'aesercizio 2023/2024 di quasi 4 milioni di eurpo

L'assemblea degli azionisti di Pila Spa ha approvato oggi il bilancio d’esercizio 2023/2024, che segna una crescita significativa con ricavi record pari a 16 milioni 142 mila 497 euro, un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha raggiunto i 3 milioni 863 mila 690 euro, segnando un incremento del 60%. Questi risultati eccezionali attestano non solo la solidità finanziaria di Pila Spa, ma anche la sua abilità nel generare valore nel lungo termine e di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

Fin dal 1945, Pila Spa ha dimostrato una straordinaria capacità di affrontare le sfide, trasformandole in opportunità, anche in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da elevata inflazione e incertezze geopolitiche. Grazie a investimenti strategici in infrastrutture e innovazione, oltre a un continuo perfezionamento del personale, l’azienda ha garantito un'esperienza di alta qualità ai visitatori durante l’intera stagione invernale.

Anche la stagione estiva ha contribuito in modo significativo, con un fatturato di 1 milione 335 mila 217 euro, evidenziando l’importanza crescente del settore Mountain Bike per il risultato complessivo dell’azienda e per l’intero indotto del comprensorio. "Stiamo vedendo un incremento costante nel turismo estivo, che rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità," ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

L’avvio dei lavori per la nuova telecabina Pila-Couis rappresenta un passo fondamentale verso il futuro, con un investimento strategico che punta a modernizzare le infrastrutture e a stimolare lo sviluppo economico locale. Questo progetto si propone di creare nuove opportunità di lavoro e di rafforzare la competitività turistica, supportando al contempo la sostenibilità del territorio.

La gestione finanziaria prudente e gli investimenti attuati hanno permesso a Pila Spa di consolidare la propria posizione nel mercato, affrontando con successo le sfide. L’azienda è ben radicata nel territorio e collabora attivamente con l’Amministrazione Regionale e i Comuni per generare valore condiviso. "Questi risultati sono il frutto di uno sforzo collettivo e di una visione a lungo termine," ha affermato Davide Vuillermoz Curiat, presidente di Pila Spa. "Ringrazio l’Amministrazione Regionale per il supporto ricevuto e i Comuni per il loro sostegno. Un grazie speciale va anche al nostro team, che con impegno e professionalità ha contribuito a questo successo."