Cva, cuore energetico della Petite Patrie

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque – CVA S.p.A. – si è ufficialmente insediato oggi, 7 luglio 2025, segnando un passaggio fondamentale per il futuro della principale partecipata energetica della Regione. La nomina, deliberata lo scorso 27 giugno dall’Assemblea dei Soci, conferma la volontà politica e industriale di consolidare il ruolo strategico di CVA nel panorama nazionale delle energie rinnovabili.

«Il nuovo CDA si insedia oggi con entusiasmo e professionalità, con l’obiettivo di rafforzare le competenze del Gruppo e proseguirne il percorso di crescita strategica», ha dichiarato il neopresidente Giovanni Aliboni, sottolineando la sfida che attende la società nel delicato processo del rinnovo delle concessioni idroelettriche.

L’Amministratore Delegato Giuseppe Argirò, riconfermato, ha aggiunto: «La conferma ricevuta dall’Assemblea è un segnale importante di continuità e rappresenta per me un onore e una responsabilità che accolgo con determinazione. Sono certo che questo nuovo Consiglio guiderà il Gruppo verso gli obiettivi sfidanti del Piano di Sviluppo Strategico».

Il messaggio è chiaro: CVA non è solo un attore industriale di rilievo, ma un patrimonio economico e simbolico della Petite Patrie, che ne detiene il controllo al 100%. Nata nel 2000, con sede in Valle d’Aosta, CVA è oggi l’unico operatore italiano completamente integrato lungo tutta la filiera dell’energia green. Il suo attuale parco impianti include 936 MW di potenza idroelettrica, 134 MW da fotovoltaico e 197 MW da eolico, a cui si aggiungono ambiziosi progetti di crescita che puntano ad aumentare di 1 GW la potenza installata entro il 2029.

Con impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale e un know-how costruito in oltre due decenni, CVA è oggi protagonista della transizione energetica e rappresenta una delle principali leve di sviluppo sostenibile e occupazionale per la Regione autonoma. Il Piano Strategico in atto non solo prevede l’espansione della produzione rinnovabile, ma mira anche all’efficientamento energetico e alla crescita delle attività collegate, valorizzando l’identità territoriale dell’azienda.

La squadra al comando

Oltre al Presidente Aliboni e all’AD Argirò, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Francesca Di Carlo, Gaudiana Giusti, Paolo Pallotti.

Accanto al CDA, si è insediato anche il nuovo Collegio Sindacale, presieduto da Riccardo Michelutti, con i sindaci effettivi Cristina Chiantia e Franco Grieco.

Le nomine sono avvenute nel rispetto dei criteri di professionalità, indipendenza e visione industriale, come richiesto dal Socio Unico – la Regione Valle d’Aosta – che guarda con attenzione a un futuro in cui CVA continui a essere, nei fatti, l’impresa simbolo dell’autonomia energetica valdostana.