Charvensod: Celebra la cultura valdostana attraverso Davide Mirko Viérin

Celebrare figure come Davide Mirko Viérin significa riconoscere l'importanza delle tradizioni e della cultura valdostana, che continuano a vivere attraverso le generazioni. La cerimonia di intitolazione delle scuole di Plan-Félinaz a questo illustre poeta e scrittore è un omaggio a chi ha dedicato la propria vita a valorizzare la bellezza e l'autenticità della propria terra. Viérin, con la sua profonda conoscenza delle peculiarità di Charvensod e della Valle d’Aosta, ha saputo trarre ispirazione dalla realtà quotidiana, creando opere che parlano non solo del passato, ma anche del presente e dei valori universali che ci uniscono.

La sua capacità di esprimere l’amore per la sua terra attraverso il patois, mescolando ironia e profondità, ha reso la sua poesia un ponte tra diverse epoche e culture. Viérin ha ricoperto ruoli significativi nella comunità, non solo come sindaco e amministratore, ma anche come fondatore di associazioni che promuovono la cultura locale. Questi sforzi hanno contribuito a mantenere vive le tradizioni valdostane, facendo in modo che le nuove generazioni potessero apprendere e apprezzare la ricchezza della loro eredità culturale.

Intitolare una scuola a una figura così emblematica non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un'importante opportunità per educare i giovani ai valori di appartenenza e rispetto per le radici. Le scuole diventano così luoghi di memoria e riflessione, dove il passato si intreccia con il presente, offrendo spunti di crescita personale e collettiva. Questo gesto dimostra quanto sia fondamentale per una comunità riconoscere e celebrare chi ha dedicato la propria vita alla diffusione della cultura e delle tradizioni locali, affinché la storia non venga dimenticata, ma continui a ispirare le future generazioni.

La cerimonia di giovedì 31 ottobre non sarà solo un momento di commemorazione, ma anche un'occasione per ribadire l'importanza di preservare l'identità culturale valdostana. Con la presenza di personalità significative come il Sindaco di Charvensod e la Sovrintendente agli studi, si sottolinea l'impegno collettivo di valorizzare le radici culturali, affinché ogni bambino possa sentirsi parte di una storia più grande e continuare a scriverla nel proprio cammino di vita.