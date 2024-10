Non sarà disposta l'autopsia sulla salma di Claire Vanin

La comunità di Introd è in lutto profondo per la tragica scomparsa di Claire Vanin, una giovane di soli 24 anni, deceduta in un incidente stradale a Villeneuve. La notizia ha colpito come un fulmine, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che oggi si preparano a dare l'ultimo saluto a una vita piena di promesse spezzate.

Non sarà disposta l'autopsia sul corpo di Claire, recuperato dai vigili del fuoco nel torrente Savara, dove la sua auto è stata trovata dopo essere uscita di strada, sfondando il guard-rail. Il nulla osta per i funerali potrebbe arrivare in giornata, permettendo alla famiglia di chiudere un capitolo doloroso e di affrontare il lutto.

L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, mentre Claire tornava a casa da una serata trascorsa con gli amici. Nonostante la pioggia intensa e l’oscurità di quel tratto di strada, la giovane non ha avuto la possibilità di mettere in atto alcuna manovra di salvataggio. La mancanza di illuminazione, aggravata dalla presenza di un palo della luce divelto in un precedente sinistro, ha trasformato un semplice ritorno a casa in una tragedia. Il guard-rail, sostituito alla ringhiera in legno, non ha retto all'urto, lasciando la giovane senza alcuna protezione.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma la procura di Aosta intende restituire il corpo di Claire alla famiglia al più presto. Ancora non si conosce la causa del decesso: se dovuta all'impatto o all'annegamento. La comunità è sotto shock, unita nel dolore e nel ricordo di una ragazza che viveva con i genitori, aveva studiato al liceo Regina Maria Adelaide e lavorava come impiegata.

Il sindaco Vittorio Anglesio ha dichiarato: "Abbiamo perso una figlia", esprimendo il dolore condiviso di un’intera comunità che oggi piange la sua perdita. La scomparsa di Claire è un richiamo doloroso alla fragilità della vita e alla necessità di riflettere su temi di sicurezza stradale, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.