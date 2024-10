Ora tutti padri dei fondi alla REgione per l'alluvione

La somma di 15 milioni di euro, destinata alla Valle d’Aosta e al Piemonte, è il risultato di un accordo raggiunto il 16 ottobre durante un incontro che ha visto la partecipazione dell’Assessore Grosjacques. Questa cifra è il frutto di un processo di mediazione che ha tenuto conto delle necessità della Regione Piemonte, la quale ha concordato di includere nel pacchetto di aiuti non solo i rimborsi per i danni subiti, ma anche i ristori per i mancati introiti. Pertanto, le aziende di entrambe le regioni, sia valdostane che piemontesi, potranno beneficiare di queste forme di supporto. E quanto si legge in una nota-precisazione dell'Uffucio stampa della Giunta regionale.

La nota sottolinea, ancora, che subito dopo l’alluvione, l'importo inizialmente previsto per la Valle d’Aosta era di 10 milioni di euro. In seguito, è emersa la possibilità di destinare una quota anche al Piemonte. Grazie a una richiesta congiunta degli Assessori al Turismo delle due regioni, si è riusciti a ottenere un incremento delle risorse disponibili, portando la cifra totale a 15 milioni di euro. La pubblicazione del decreto per ufficializzare il contributo è attesa con interesse.