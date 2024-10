Istituito il Fondo "Châtillon Cohésion"

Tra gli obiettivi principali del fondo rientrano i progetti rivolti a gruppi sociali come giovani, anziani e immigrati, oltre a iniziative di supporto a individui o famiglie in difficoltà economica e sociale.

Il Comune di Châtillon e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta hanno formalizzato un accordo per l'istituzione e la gestione del fondo denominato “Châtillon Cohésion”, pensato per sostenere progetti di interesse sociale nel territorio comunale, con l’obiettivo di promuovere la coesione sociale e sostenere iniziative a favore delle categorie più vulnerabili.



Il fondo “Châtillon Cohésion” è destinato a finanziare una serie di interventi volti a migliorare il benessere della comunità locale. Tra gli obiettivi principali del fondo, rientrano i progetti rivolti a gruppi sociali come giovani, anziani e immigrati, oltre a iniziative di supporto a individui o famiglie in difficoltà economica e sociale. Il fondo potrà inoltre finanziare progetti promossi da enti di volontariato, associazioni e comitati di cittadini, oltre a fornire risposte in caso di eventi calamitosi. Infine, una parte delle risorse sarà destinata al sostegno all’occupazione locale, in linea con le esigenze del territorio.



“Si tratta del settimo fondo territoriale che apriamo”, spiega Patrik Vesan, Segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta - e l'idea è di riuscire a costruire insieme, grazie alla collaborazione tra un ente filantropico e un'amministrazione comunale, dei progetti specifici mirati. Un fondo è un collettore di risorse, sostanzialmente, ma poi l'idea è quella di mettere insieme ulteriori risorse, anche in termini di capacità progettuali, per poi dare delle risposte specifiche. In questo caso, le priorità fondamentali andranno in direzione dei giovani del territorio di Châtillon e nel frattempo stiamo facendo altri ragionamenti legati alla banda musicale, sulla quale insiste un ulteriore fondo, dedicato alla memoria di Cesare Dujany”.



La gestione del fondo sarà affidata a un Comitato di Gestione composto dal Sindaco di Châtillon, dall’Assessore con delega al bilancio e da un rappresentante della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta. Questo comitato avrà il compito di proporre alla Fondazione le modalità di assegnazione delle risorse, garantendo che i progetti finanziati siano conformi alle finalità stabilite dalla convenzione.



Il patrimonio del fondo sarà costituito da donazioni di privati, enti e istituzioni che condividono le finalità del progetto. Tali donazioni possono essere destinate al finanziamento immediato di progetti specifici oppure essere indirizzate all’incremento del patrimonio immobilizzato, le cui rendite potranno essere utilizzate in futuro per sostenere ulteriori interventi. Il Comune di Châtillon si impegna, inoltre, a organizzare eventi di raccolta fondi per incrementare le risorse disponibili del fondo.



“Questa sottoscrizione è una scelta fatta in primis per consentirci di spendere più agevolmente i soldi delle indennità che accantoniamo di anno in anno per necessità sociali – ha commentato il sindaco di Châtillon, Camillo Dujany - e in seconda battuta può consentire in maniera agevole il cofinanziamento da parte dei privati, poiché verrebbe detratto dalle imposte. Stiamo immaginando di iniziare una serie di attività, tra le quali una Cittadella dei giovani della media valle, un premio per i giovani che conseguono la laurea magistrale ed eventualmente un modo per incentivare l'attività del corpo filarmonico di Châtillon che ha degli ottimi livelli e ha una grande necessità di preparare i suoi numerosi allievi”.



Le attività finanziate dal fondo saranno rese pubbliche attraverso il sito della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, garantendo così massima trasparenza. La Fondazione si occuperà di monitorare e verificare che le donazioni siano impiegate secondo le norme vigenti e in linea con le finalità sociali previste. Le risorse non assegnate o accantonate saranno investite in modo da garantire la conservazione del loro valore reale nel lungo periodo.



Coordinate delle agenzie disponibili per effettuare una donazione Aosta Conseil

UNICREDIT IBAN: IT37G0200801210000102396075



Causale di versamento: Fondo Châtillon Cohésion