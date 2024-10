Addestramento congiunto tra Vigili del Fuoco ed Esercito

Nel comune di Saint-Christophe, il Dipartimento della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno organizzato un’importante esercitazione congiunta con l’Esercito Italiano, mirata alla ricerca di persone scomparse e al recupero di infortunati. L'attività ha simulato un scenario critico, in cui un elicottero è precipitato, comportando la necessità di localizzare e soccorrere un equipaggio composto da tre membri.

Durante l'esercitazione, i partecipanti hanno messo in campo competenze specifiche per gestire situazioni di emergenza in contesti montani e difficili. Hanno preso parte all’addestramento tre operatori del nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, in collaborazione con la Sezione Sci Alpinistica del Centro Addestramento Alpino. Questo lavoro di squadra ha permesso di testare e affinare le tecniche di ricerca e recupero, fondamentali in operazioni di soccorso in alta quota.

L’iniziativa ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le diverse forze di soccorso, evidenziando come la preparazione e la cooperazione possano migliorare l'efficacia delle operazioni in situazioni di emergenza. La formazione congiunta è cruciale non solo per garantire un intervento tempestivo e competente, ma anche per rafforzare i legami tra i vari enti coinvolti nella sicurezza e nella protezione della comunità.