La Terza Vita della fotografa spagnola Mar Sáez al Castello Gamba di Châtillon

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, da sabato 26 ottobre a domenica 8 dicembre 2024, presso il Castello Gamba – Museo di Arte moderna e contemporanea di Châtillon sarà allestita la mostra Terza Vita, della fotografa e artista spagnola Mar Sáez, organizzata sotto la prestigiosa egida dell’Ambasciata di Spagna in Italia.

Originaria della regione di Murcia, Mar Sáez, laureata in Psicologia e Comunicazione visiva, è un’artista multidisciplinare che lavora con fotografia, scrittura, video e suono. Nel 2021 riceve una borsa di studio per svolgere una residenza artistica nella capitale italiana e il suo lavoro è stato esposto a livello internazionale presso l’Accademia di Spagna a Roma, la Gabarron Foundation di New York, la Galería Retine Argentique di Marsiglia e F22 Foto Space di Hong Kong. Ha partecipato anche a festival come KLAP Maison pour la Danse de Marsella, a quello della fotografia di Arles o a fiere come Paris Photo, London Art Fair, ARCO e Estampa.

Curata da Laura Tota, giovane direttrice artistica di Liquida Photofestival, exhibition coordinator di EXPOSED Torino Foto Festival e Artlab Eyeland (Taranto), nonché Senior Curator di Paratissima, la mostra Terza Vita racconta la rinascita del contatto umano a Roma dopo il periodo della pandemia, caratterizzato da un’inattesa sospensione di certezze e routine.

Il progetto espositivo cattura e restituisce istanti preziosi tra Roma - monumentale e deserta come non mai - e le spiagge di Ostia. Gli intensi scatti dell’artista spagnola si inseriscono in un filone di ricerca dedicato agli adolescenti, che riscoprono le relazioni interpersonali dopo l’isolamento forzato.

Terza Vita, dunque, parte dalla capitale per approdare in Valle d’Aosta, al Castello Gamba, una dimora novecentesca incastonata tra i monti, oggi polo culturale dal respiro internazionale.