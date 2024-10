Call for entries 2025: aperte le candidature per il 28° Gran Paradiso Film Festival

Il Gran Paradiso Film Festival continua a essere in piena attività. Dopo il successo della 27ª edizione - che ha visto una grande partecipazione sia di pubblico in presenza sia online - dal 16 al 20 ottobre 2024, è stato protagonista del Festival International Nature Namur, uno dei festival di natura più importanti a livello europeo, al quale ha presentato la sua attività, facendo conoscere ai numerosissimi spettatori il Gran Paradiso e la Valle d’Aosta.

Proprio in questa occasione, è stata lanciata in anteprima al pubblico di appassionati e professionisti del settore la 28ª call for entries. Sono infatti già in corso i preparativi per la prossima edizione, prevista dal 28 luglio al 2 agosto 2025, a Cogne e nelle settimane successive nel Gran Paradiso e sul web (tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito www.gpff.it). Lo spirito del festival rimane lo stesso: contribuire a far conoscere la straordinarietà della natura nel mondo, combinando le immagini dei film in concorso con stimoli e spunti di riflessione capaci di veicolare un messaggio di attenzione per la natura e l’ambiente.

Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 28° Concorso Internazionale di film dedicati alla natura e alle tematiche ambientali. La candidatura è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano prodotto, dopo il 1 gennaio 2022, un lungometraggio o un cortometraggio - nel secondo caso, un documentario, un film di finzione o di animazione della durata massima di 20 minuti - sul tema della natura.

Ogni regista può presentare fino a due opere che non siano mai state selezionate in edizioni precedenti e concorrere all’assegnazione di vari premi:

Concorso Internazionale – Lungometraggi

Stambecco d’Oro, valore 5.000€

Stambecco d’Oro Junior, valore 500€

Concorso Internazionale – CortoNatura

Premio CortoNatura, valore 1.000€

Premio Miglior Cortometraggio per la Giuria Tecnica, valore 500€

Concorso Internazionale – Lungometraggi e CortoNatura

Premio “Miglior Sceneggiatura”, valore 1.000€

Premio “Miglior Immagine”, valore 1.000€

Premio “Sguardo Scientifico”, valore 1.000€

Concorso Internazionale – GPFF ONLINE

Premio GPFF lungometraggio online, valore 1.000€

Premio GPFF cortometraggio online, valore 500€

La scheda di iscrizione e i materiali da allegare devono pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Requisiti e modalità di partecipazione sono dettagliati nel regolamento, consultabile sul sito del festival.

Oltre alla giuria tecnica - composta da professionisti dell’immagine, cineasti di film animalier e personalità autorevoli del mondo delle scienze, della cultura e della natura - che assegnerà i premi “Miglior Cortometraggio”, “Miglior Sceneggiatura”, “Miglior Immagine” e “Sguardo Scientifico”, sarà il pubblico a votare i film in concorso. Saranno infatti gli spettatori ad assegnare il premio Stambecco d’Oro, partecipando alle proiezioni gratuite ed esprimendo il loro voto. Il premio Stambecco d’Oro Junior sarà invece attribuito dai più giovani, mentre il GPFF Online Award verrà conferito dalla giuria online, che potrà visionare i film in differita tramite una piattaforma di streaming e votare dal proprio dispositivo. Il Gran Paradiso Film Festival si conferma così come un evento internazionale, aperto a tutti e sempre più orientato al digitale.

Per informazioni:

Telefono: +39 0165 75301

E-mail: info@gpff.it

Sito web: www.gpff.it