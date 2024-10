Halloween da brividi di AIACE VDA è in arrivo

La manifestazione offre un ricco programma di attività adatto a tutte le età, con una doppia caccia al tesoro, una zombie walk nel centro della città, un contest per il miglior costume zombie e una maratona cinematografica horror presso gli spazi di Plus.

Le giornate di Halloween si svolgeranno nel cuore di Aosta, all'insegna del divertimento e della creatività. Mercoledì 30 ottobre, dalle 15.00, i più piccoli saranno invitati a partecipare a una caccia al tesoro, con ritrovo in Plus o presso la Bocciofila del quartiere Cogne. I partecipanti riceveranno mappe dai volontari di AIACE, Noi&GliAltri e Bocciofila, per scoprire i negozi del centro che aderiscono all’iniziativa, dove poter ritirare dolciumi e tesori. Al termine della caccia, sarà offerta una merenda a tema.

Sempre il 30 ottobre, alle 18.00, si terrà la caccia al tesoro per gli adulti, con un mistero da risolvere nelle vie del centro storico entro le 21.00. I partecipanti che riusciranno a completare la sfida potranno vincere consumazioni per la serata AperiGin al Plus Café.

Il 31 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, saranno organizzati atelier per la creazione del proprio outfit zombie, con l’aiuto di truccatori professionisti. Dalle 18.00 alle 19.00, gli zombie invaderanno il centro storico per la Zombie Walk, che culminerà in Plus con il contest per il miglior costume. Gli interessati potranno iscriversi scrivendo a info@aiacevda.it o registrandosi direttamente presso Plus.

La serata proseguirà alle 20.00 con la premiazione del miglior costume e l’inizio della maratona cinematografica, che aprirà con il film d’animazione “Frankenweenie” di Tim Burton. Seguirà, alle 21.45, il cult “La notte dei morti viventi” di George A. Romero, un film che ha segnato un’epoca per il genere zombie. Infine, la maratona si concluderà alle 23.30 con “Jesus Christ Vampire Hunter”, una pellicola cult del cinema trash, presentata in versione restaurata con la partecipazione del curatore della nuova edizione.

L’evento è reso possibile grazie al supporto dell’Assessorato al turismo, sport e commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e in collaborazione con diverse realtà locali, inclusi il Comune di Aosta e vari esercenti del centro. Partecipare è gratuito e l’evento offre anche l’opportunità di gustare specialità presso la caffetteria di Plus, che resterà aperta durante tutta la durata della maratona.

L’Halloween da brividi con AIACE VDA promette quindi un'esperienza indimenticabile, ricca di sorprese e divertimento, per tutti gli amanti del genere e per chiunque desideri trascorrere una serata all’insegna della fantasia e del brivido.