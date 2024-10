Nuove opportunità per la cultura: Il Consiglio Valle rinnova il regolamento per patrocini e compensazioni economiche

Il 16 ottobre 2024 ha segnato l'entrata in vigore del nuovo regolamento per la concessione di patrocini e compartecipazioni economiche da parte del Consiglio Valle, un passo significativo che modifica il precedente regolamento approvato a novembre 2022. Questa iniziativa, approvata dall'Ufficio di Presidenza il 1° ottobre scorso, si propone di sostenere iniziative e manifestazioni di valore culturale, artistico, sociale ed educativo, rafforzando così il tessuto sociale e culturale della Valle d’Aosta.

Il nuovo regolamento stabilisce che le compartecipazioni economiche possono essere concesse a manifestazioni di rilevanza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa e ambientale, oltre a eventi sportivi non competitivi. È importante notare che l’assenza di barriere architettoniche nei luoghi di svolgimento è un requisito fondamentale per ottenere il patrocinio, eccezion fatta per eventi che, per la loro natura, si tengono in spazi con accessibilità limitata. Questa attenzione all’accessibilità riflette un impegno verso un’inclusività più ampia, garantendo che tutti possano beneficiare delle iniziative promosse.

I beneficiari della compartecipazione economica includono Comuni, Unités des Communes, enti pubblici, università e organizzazioni private non profit con sede in Valle d’Aosta. Tuttavia, il regolamento esclude esplicitamente i partiti politici e i comitati temporanei, riservando la possibilità di partecipazione solo a cooperative sociali e a cooperative a mutualità prevalente. Questa scelta mira a garantire che le risorse pubbliche siano destinate a soggetti che operano per il bene comune e non per interessi politici o commerciali.

Un altro aspetto rilevante del nuovo regolamento è il divieto di cumulo con altri contributi regionali per la stessa iniziativa, a garanzia di una distribuzione equa e trasparente delle risorse disponibili. L'importo massimo della compartecipazione è fissato a 20.000 euro, con percentuali che variano dal 50 al 90% delle spese ammissibili, a seconda del tipo di ente richiedente. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per le realtà locali, consentendo un sostegno mirato in base alle specifiche esigenze di ciascun progetto.

L'Ufficio di Presidenza ha stabilito anche nuove scadenze per la presentazione delle domande, che si articolano lungo tutto l'anno 2025. La prima scadenza è fissata per il 15 novembre, utile per iniziative che si svolgeranno nei primi tre mesi dell’anno. Le successive scadenze sono programmate per febbraio, maggio e luglio, fornendo così un ampio margine di manovra per la pianificazione di eventi e manifestazioni.

Le domande devono essere presentate attraverso canali ufficiali, con la possibilità di inviarle tramite posta elettronica certificata o di consegnarle di persona all’archivio del Consiglio. È fondamentale che le domande siano compilate in formato digitale, poiché non verranno accettate richieste scritte a mano. Questa misura non solo agevola la gestione burocratica, ma aumenta anche la trasparenza del processo di concessione.

Per le richieste di patrocinio gratuito, le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, un termine che permette un’adeguata valutazione delle richieste.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare l'ufficio attività culturali e cerimoniale del Consiglio, garantendo così un accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per navigare nel nuovo regolamento.

Il testo del regolamento e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito ufficiale del Consiglio, offrendo una risorsa preziosa per coloro che desiderano contribuire alla vitalità culturale della Valle d’Aosta. Questo nuovo approccio alla concessione di patrocini e compartecipazioni non solo riflette un cambiamento normativo, ma rappresenta anche un passo verso un sostegno più robusto e inclusivo per le realtà locali, in un contesto in cui la cultura e l'arte giocano un ruolo fondamentale nella coesione sociale.