Avanti Savoia!

La serata, dall'Associazione Italiana Sommelier Valle d'Aosta, rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di vino e per coloro che desiderano scoprire le peculiarità di una delle più affascinanti regioni vitivinicole francesi, a pochi passi da casa.

Sotto la guida esperta del sommelier Carlo Badino, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare sei vini rappresentativi delle diverse menzioni geografiche locali. Il viaggio sensoriale promette di rivelare non solo i sapori e gli aromi di questa regione, ma anche le storie e le tradizioni che si celano dietro ogni bottiglia. Si tratta di un’opportunità unica per comprendere come il vino possa raccontare storie e tradizioni, trasformandosi in un vero e proprio raccontastorie.

Per i soci AIS Valle d’Aosta è previsto uno sconto speciale al momento dell’iscrizione, un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto considerando che il miglior modo per apprezzare un buon vino è farlo senza alleggerire troppo il portafoglio. Gli interessati possono registrarsi attraverso l'area riservata del sito www.aisvalledaosta.it.

È importante notare che i posti sono limitati, il che rende l'iscrizione non solo consigliata, ma quasi necessaria. Non si può correre il rischio di perderti questa serata, a meno che non si preferisca passare il venerdì sera a contare le pecore. Tuttavia, il vino ha un modo molto più affascinante di far dimenticare le preoccupazioni quotidiane.

In sintesi, chi è pronto per un’esperienza di degustazione di alta qualità, l'appuntamento del 25 ottobre si preannuncia come un momento da non perdere per scoprire i segreti dei vini savoiardi.

È bene ricordare che il vino, come un amico, migliora con il tempo, ma non bisogna aspettare troppo a lungo per assaporarlo!