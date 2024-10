Vendita abbonamenti e biglietti Saison culturelle 2024 - 2025

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta ricorda che è in corso la campagna abbonamenti sezione spettacolo presso la biglietteria del Teatro Splendor. Sono tuttora acquistabili gli abbonamenti Tuttoteatro, Sipario, Rideau, oltreché Musica leggera, Musica classica e Musical Danza & Varietà.

Si precisa che invece saranno in vendita a partire da lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 13.30 gli abbonamenti concernenti la sezione Cinéma, oltreché i biglietti per i singoli spettacoli in programma all’interno della rassegna nei mesi di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025.

I biglietti saranno in vendita online sul sito webtic.it

(https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5406) a cui si può accedere anche dalla sezione Biglietti del sito saisonculturellevda.it e ai punti vendita della Saison Culturelle, presso la biglietteria del Teatro Splendor fino al 30 ottobre 2024, e in seguito presso il Museo archeologico di Piazza Roncas ad Aosta.

Orari biglietteria: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30.

Si precisa che lo spettacolo di Vinicio Capossela che andrà in scena sabato 26 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor è sold out.

INFORMAZIONI:

Mail : saison@regione.vda.it

Sito internet : https://saisonculturellevda.it/

Instagram: https://www.instagram.com/saisonculturellevda/

Facebook:https://www.facebook.com/SaisonCulturelleValledAosta/

La Saison Culturelle 2024/2025 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino e il sostegno di Rai Radio 3.