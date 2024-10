Consiglio Valle in adunanza ordinaria nel segno dell'alluvione 2020

In apertura dell’adunanza di oggi, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, ha ricordato l’alluvione che colpì la Valle d’Aosta tra il 13 e il 16 ottobre 1996, causando la morte di 20 persone. “Oggi, mentre rievocamo quelle tragiche giornate, il nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie”, ha dichiarato Bertin, esprimendo anche un sincero ringraziamento a tutti coloro che si adoperarono per riportare la regione alla normalità.

Bertin ha poi espresso il cordoglio dell’Assemblea per la scomparsa di Delio Donzel, ex Assessore all’ambiente del Comune di Aosta, ricordato come un uomo di grande carica umana e dedizione al lavoro. “Alla sua famiglia vanno le nostre sentite condoglianze”, ha aggiunto.

In ambito legislativo, il Presidente ha aggiornato l’Assemblea sulle recenti iniziative. Il 15 ottobre, la Giunta presenterà la seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per il 2024. L’11 ottobre, il gruppo Lega Vallée d’Aoste ha depositato una proposta di legge riguardante la gestione del territorio, specificamente per la rete di media e grande distribuzione, assegnata alla quarta Commissione.

Inoltre, il 9 ottobre, il Governo regionale ha presentato un disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che è stato assegnato alla seconda Commissione. Anche il 7 ottobre è stata una data significativa, con la presentazione di un disegno di legge da parte della Giunta contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale, anch'esso assegnato alla seconda Commissione. Nella stessa giornata, il gruppo Rassemblement Valdôtain ha depositato una proposta di legge sull’elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori, assegnata alla prima Commissione.

Infine, il 8 ottobre, il Consigliere Christian Ganis ha annunciato la sua fuoriuscita dal gruppo Lega Vallée d’Aoste per unirsi a Forza Italia, evidenziando un panorama politico in mutamento. Questi eventi segnalano un periodo di intensi sviluppi per la Valle d’Aosta, richiedendo una continua attenzione da parte della comunità e delle istituzioni.