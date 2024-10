Proseguono i lavori per la nuova rotatoria di Nus: dal 17 ottobre la deviazione del traffico per Fénis e per casello autostradale

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di ANAS per la nuova rotatoria lungo la Strada Statale 26 nel comune di Nus, un intervento strategico che mira a migliorare la viabilità locale. L'ultimazione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno, un obiettivo ambizioso che riflette l’impegno dell’amministrazione per potenziare l’infrastruttura della regione.

A partire dal 17 ottobre 2024, come annunciato con apposita ordinanza dall’Assessore Davide Sapinet, ci sarà uno spostamento dell’innesto attuale della Strada Regionale 13 di Fénis, che passerà dal chilometro 0+000 al chilometro 0+200 circa. “Sono interventi importanti quelli che si stanno apportando alla zona – dichiara Sapinet – funzionali, oltre che a un miglioramento dei flussi, alla sicurezza di un tratto che si è rivelato molte volte critico per la circolazione stradale.” Questo cambiamento è parte di un piano più ampio che si prefigge di ottimizzare l’accesso all’abitato di Fénis e al casello autostradale di Nus.

Sapinet (nella foto) sottolinea che “la modifica prevista, che sarà opportunamente segnalata lungo l’asse stradale, non comporterà interruzioni alla circolazione, né si prevedono specifici disagi per gli utenti.” Un aspetto importante, considerando le preoccupazioni dei residenti e dei pendolari che quotidianamente utilizzano queste strade. La gestione del traffico durante i lavori sarà attentamente monitorata per garantire il minimo impatto possibile.

In aggiunta ai lavori sulla nuova rotatoria, il tratto di strada regionale interessato dalla chiusura sarà riqualificato, con l’obiettivo di migliorare i servizi dell’area sportiva adiacente di proprietà del comune di Nus. “Questo intervento rappresenta non solo un miglioramento infrastrutturale ma anche un’opportunità per valorizzare gli spazi pubblici – aggiunge Sapinet – dimostrando che la viabilità e la qualità della vita possono andare di pari passo.”

Con queste operazioni, l’amministrazione si impegna a creare una rete viaria più sicura ed efficiente, a beneficio di tutta la comunità locale. La nuova rotatoria non solo faciliterà il flusso di traffico, ma contribuirà anche a rendere l’area più attrattiva per residenti e visitatori, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile del territorio.