La Magia del Teatro: successo per la Fita di Téatro 2024

La Fédérachòn quest’anno ha scelto come tema “Sé fissan de anveuye...” (Se fossimo delle api...) intorno al quale le 5 compagnie partecipanti (La Cabàla di Ayas, Lé Béguiò di Valtournenche, La Compagni dou Beufet di Arnad, Lé Fripón di Valtournenche e Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel) hanno ideato uno sketch della durata massima di 10 minuti utilizzando i 7 oggetti indicati (Aspirapolvere, Candelabro, Chitarra, Girandola, Guanti originali, Monopattino, Nastro).

Le Beurt et Boun di Pollein non ha potuto partecipare, contrariamente a quanto programmato, per improvvisi impedimenti.

Al termine delle esibizioni, la giuria (composta da Yro Porliod (Presidente FVTP), Valérie Marguerettaz (Contabile nel direttivo FVTP), Dorina Brunod (Vice-Sindaca del Comune di Châtillon), Elsa Frutaz (Assessora al Bilancio di Châtillon) e Elena Chenal (de “Lo Gnalèi”: Guichet linguistique), si è ritirata per deliberare e assegnare i premi secondo i criteri di valutazione: recitazione, ritmo, qualità del patois, originalità del contenuto, rispetto del tempo accordato e uso degli oggetti messi a disposizione.

A vincere il Trofeo è stato Paul Vallet della compagnia Lé Fripón con un monologo intorno a un’amicizia tra l’attore e un’ape e sul rispetto che si dovrebbe avere verso questo insetto prezioso e e verso la Natura tutta; Paul Vallet ha ricevuto il Trofeo dalla compagnia Tan Pe ri-Ye di Marcel, vincitrice della Fita di Téatro 2022.

Seconda classificata la Compagnia Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel composta da Elisa Pieiller, Enrica Pieiller e Katia Cerise in uno sketch stile “SuperQuark” dove una giornalista instaura un rapporto con le api studiandole sul campo;

Terza classificata La Compagni dou Beufet di Arnad con uno sketch dove un’ape Regina è intenta a scegliere il suo fuco, messo in scena da Alyson Bonin, Ephrem Bonin, Coralie Depré, Yvette Noro e Riccardo Praduroux. .

«È stato bello vedere le varie interpretazioni che le compagnie hanno dato allo stesso tema e con gli stessi oggetti proposti - dice Yro Porliod, presidente FVTP – e complimenti a tutti per l’alto livello recitativo. Tanto che per riuscire a scegliere i vincitori è stato determinante, da parte della giuria, valutare in particolare, l’utilizzo del tempo e l’originalità. Un ringraziamento a tutti e all’Amministrazione comunale di Châtillon per la disponibilità e accoglienza».

Dopo le premiazioni, la serata si è conclusa in allegria con aperitivo e cena al Ristorante Castello di Montjovet.