Caduta massi sulla strada di Valpelline

L'evento franoso si è verificato al chilometro 11, nella località Thoules, nel Comune di Valpelline. Questo incidente ha provocato il blocco del traffico e ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente la strada per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti della zona.Le operazioni di messa in sicurezza sono già in corso, con squadre di soccorso e mezzi specializzati mobilitati per rimuovere i detriti e valutare eventuali altri rischi.

Gli esperti della Protezione civile stanno effettuando un monitoraggio costante dell'area interessata per evitare ulteriori frane, soprattutto in considerazione delle recenti condizioni meteorologiche che potrebbero aver contribuito al crollo.Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine, che stanno gestendo il traffico nelle aree limitrofe.

Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile, ma non è ancora chiaro quando la strada sarà nuovamente aperta al traffico. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.