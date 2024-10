Valorizzare la Vista: Un incontro per la salute e la solidarietà alla Galleria d’Arte Lilium

Ogni giorno, siamo circondati da colori, forme e sfumature che arricchiscono la nostra esperienza di vita. Tuttavia, non tutti hanno la fortuna di godere appieno di questo privilegio. Per questo, giovedì 10 ottobre, a Perosa Argentina, avrà luogo un incontro dedicato a questo tema fondamentale presso Spazio Campana, in Via Roma 17. L’evento, a ingresso libero, è organizzato con passione dai coniugi Campana, in collaborazione con Giuliana, Stefano e Fiore della Galleria d’Arte Lilium.

Il Dott. Laiolo guiderà i presenti in una riflessione su disabilità visiva e le possibili soluzioni per migliorare la qualità della vita di chi vive con problemi agli occhi. Questo incontro si inserisce nel contesto della Giornata Nazionale della Vista, ma rappresenta anche un’occasione per riflettere sull'importanza di prendersi cura della propria salute visiva ogni giorno dell'anno.

È essenziale, in questa giornata e sempre, rivolgere un pensiero solidale a tutti coloro che affrontano sfide legate alla vista. Pensiamo ai bambini e agli adulti nei Paesi in via di sviluppo che lottano contro malattie come il tracoma e la cataratta, condizioni che possono essere prevenute o trattate con le giuste risorse. Non possiamo dimenticare i non vedenti e gli ipovedenti che, anche nelle società più avanzate, spesso non ricevono il supporto necessario per vivere una vita piena e autonoma. E infine, un pensiero va ai cani guida, quei compagni insostituibili che offrono non solo assistenza, ma anche amore e amicizia incondizionati.

L'argomento trattato sarà affrontato in modo accessibile e coinvolgente, rendendo l’incontro adatto a tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza pregresso. La vostra presenza sarà un modo per dimostrare solidarietà e per approfondire un tema di grande rilevanza sociale. Non mancate a questo appuntamento che promette di arricchire la vostra consapevolezza e il vostro impegno verso il bene prezioso della vista.