Gli Alpini dell'Ana uniti per uniti per ricordare con un Premio di Solidarietà alla Foire

La settimana scorsa, un momento di grande significato ha preso forma nel cuore della comunità alpina valdostana. Il Consiglio Sezionale ha ratificato la delibera del Consiglio di Presidenza dell’A.N.A. Valdostana, dando vita a un’iniziativa che si intreccia profondamente con la storia e l’anima della nostra terra. Su proposta del Presidente Carlo Bionaz, sostenuta dai Vicepresidenti e dal Vicario, è stata avanzata la richiesta di istituire un premio dell’A.N.A. alla fiera di Sant’Orso 2025.

Oggi, con orgoglio, possiamo annunciare che questo premio sarà dedicato a una figura che incarna i valori di passione, dedizione e forza di volontà. Si tratta di Pier Andrea Donazzan, già Vicepresidente Vicario della Sezione Valdostana, un Alpino che ha dedicato la sua vita a onorare la memoria dei nostri soldati. Nonostante la malattia che lo ha colpito, ha portato a termine il progetto di restauro del monumento al soldato valdostano, un gesto che rappresenta un legame profondo con le radici della nostra comunità.

Questo premio non è solo un riconoscimento, ma una celebrazione della sua eredità. La sua opera, un dono prezioso all’Amministrazione Comunale di Aosta, ha restituito dignità a un monumento storico, un simbolo che ricorda i compaesani caduti in guerra. La fiera di Sant’Orso 2025 diventa così un’occasione per onorare non solo il passato, ma anche per ispirare le nuove generazioni.

Carlo Bionaz, Presidente Ana VdA

Immaginate i giovani, i figli e i nipoti degli Alpini, che guarderanno a questo premio con rispetto e ammirazione, consapevoli del sacrificio e dell’impegno di chi ha lottato per la loro libertà. Attraverso il riconoscimento di Pier Andrea Donazzan, si alimenta la memoria collettiva, si celebra il valore del servizio e si rinvigorisce il legame tra le generazioni.

La fiera di Sant’Orso non sarà solo una manifestazione di tradizioni, ma un momento di riflessione e gratitudine. Un invito a non dimenticare, a riconoscere il sacrificio di chi ha dato la vita per la nostra libertà, e a continuare a lavorare per un futuro che onori il loro esempio. Con questo premio, la comunità alpina valdostana non solo ricorda, ma vive, trasmettendo il testimone di una storia che continua a brillare nel cuore di tutti noi.

A dx Pier Andrea Donazzan con il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps in occasione della festa delle Madrine a Courmayeur nel 2015