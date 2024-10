Uberti contesta i dati del Corriere della Sera

Per l'USL VdA è fondamentale chiarire la situazione attuale, che differisce significativamente da quanto riportato. Al 31 dicembre 2023, solo il 25% delle grandi apparecchiature dell’Ospedale regionale e del territorio, ovvero tre su dodici, ha più di dieci anni. Questa percentuale è considerata molto positiva, e si prevede che il 100% del parco tecnologico sia completamente rinnovato a breve, poiché le procedure di sostituzione per le apparecchiature più datate sono già in fase di gara.

Per comprendere meglio la situazione, è utile esaminare l’età delle attuali grandi apparecchiature. La tabella sottostante fornisce dettagli sui vari macchinari:

Tipologia Data di collaudo Note PET CT 12/06/2024 Finanziata con quota parte PNRR Gamma Camera Spect CT 21/05/2024 TAC (locale 1) 05/05/2024 Finanziata con quota parte PNRR TAC (locale 2) 18/07/2022 TAC (locale 3) 15/10/2010 COVID e centrature radioterapia Risonanza Magnetica (locale 1) 20/11/2023 1,5 tesla Risonanza Magnetica (locale 2) 07/03/2022 1,5 tesla Risonanza magnetica (Poliambulatorio Donnas) 21/06/2019 Articolare aperta basso campo Mammografo 04/02/2021 Aggiornato con Tomosintesi Mammografo 24/08/2006 Programmata sostituzione: gara in fase di scrittura Mammografo su mezzo mobile 20/03/2019 Programmata sostituzione: gara in fase di scrittura Tomoterapia (Acceleratore elicoidale) 29/03/2010 Programmata sostituzione: gara in fase di aggiudicazione

Il Direttore Generale dell’Azienda USL, Dott. Massimo Uberti, sottolinea che vi è una notevole discrepanza tra i dati riportati nell’inchiesta giornalistica e la situazione reale, probabilmente causata da un'errata interpretazione dei dati aggiornati. Grazie ai finanziamenti regionali, l’Azienda ha già rinnovato la maggior parte del parco tecnologico e solo una piccola parte è ancora in via di aggiornamento. A fine 2023, sei macchinari su dodici avevano meno di cinque anni, confermando una situazione di grande avanzamento.

Inoltre, il Dott. Uberti evidenzia che l’Azienda è tra le poche in Italia ad aver utilizzato e rendicontato in modo efficace i fondi del PNRR per l’aggiornamento delle grandi tecnologie. Le nuove apparecchiature, come la PET e la Gamma Camera, sono tra le più moderne disponibili, garantendo diagnosi più precise e rapide e un miglior comfort per i pazienti. Questo non solo innalza il livello di assistenza sanitaria nella regione, ma contribuisce anche a una mobilità attiva dei pazienti che si rivolgono ai servizi sanitari valdostani.

In conclusione, l’Azienda USL è impegnata a garantire che il proprio parco tecnologico rimanga all'avanguardia, offrendo servizi di qualità ai cittadini e mantenendo elevati standard di assistenza sanitaria.

“E’ evidente che c’è un’assoluta discrepanza tra i dati riportati nell’inchiesta giornalistica e la situazione reale. Questo probabilmente è dovuto a una criticità nel recepimento dei dati aggiornati. Stiamo approfondendo – spiega il dott. Massimo Uberti, Direttore Generale Azienda USL. - Grazie

ai fondi regionali che l’Assessorato alla Sanità ha stanziato, il nostro Parco tecnologico delle cosiddette “grandi apparecchiature” è per la maggior parte rinnovato e per una minima parte in via di rinnovamento. Ad oggi solo il 25% delle grandi apparecchiature, ossia 3, ha più di 10 anni. Si tratta di una percentuale virtuosa, probabilmente la migliore tra le regioni italiane. A breve il 100% del parco risulterà rinnovato poiché per le tre apparecchiature più vecchie le procedure di sostituzione sono già avviate. Per quanto riguarda la situazione a fine 2023, a cui fa riferimento l’articolo, 6 macchinari su 12 non avevano più di 5 anni”. “Voglio anche sottolineare – aggiunge il Direttore Generale – che siamo tra le poche Aziende sanitarie ad aver già utilizzato e rendicontato integralmente i finanziamenti assegnati dal PNRR per l'aggiornamento delle Grandi Tecnologie”.

“Le nuove apparecchiature di cui ci siamo dotati recentemente – prosegue il dott. Uberti -, penso alla Pet (utile nella diagnosi e nella stadiazione di vari tipi di tumore) e alla Gamma-camera, sono tra le più avanzate sul mercato e presenti in pochissimi Centri in Italia. Garantiscono un notevole miglioramento della qualità e della velocità degli esami, oltre a offrire maggior comfort per i pazienti, contribuendo a elevare il livello dell'assistenza sanitaria fornita ai cittadini valdostani e non solo (la mobilità attiva è molto alta)”.