L'11 ottobre 2024, la Gallery della scuola dell’ISILTeP di Verrès si trasformerà in un importante palcoscenico di confronto e apprendimento, ospitando un evento di grande rilevanza nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”. Gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Amministrazione, Finanza e Marketing, Turistico e Liceo Economico-sociale avranno l’opportunità unica di incontrare il Giudice della Corte costituzionale, Dott. Angelo Buscema, il quale terrà una lectio magistralis sul tema “Equità intergenerazionale e tutela dei giovani nella Costituzione”.

Questo incontro rappresenta non solo un momento di dialogo tra istituzioni e giovani, ma anche un'importante occasione per approfondire la conoscenza dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana. La presenza della Sovrintendente agli Studi della Regione Valle d’Aosta, Prof.ssa Marina Fey, e della Dirigente scolastica, Prof.ssa Antonella Dallou, sottolinea l'importanza che la scuola e le istituzioni attribuiscono a un'educazione civica attiva e consapevole.

La lectio magistralis del Giudice Buscema si preannuncia come un'esperienza arricchente. Il tema scelto, “Equità intergenerazionale e tutela dei giovani nella Costituzione”, invita a riflettere sull'importanza di garantire alle nuove generazioni opportunità e diritti che non solo rispettino le promesse di equità sociale, ma che siano anche sostenibili nel lungo termine. In un periodo storico in cui le sfide economiche, sociali e ambientali si fanno sempre più pressanti, è cruciale che i giovani comprendano il ruolo che possono svolgere nel promuovere un futuro più giusto e inclusivo.

Durante la parte finale dell’evento, gli studenti presenteranno il lavoro preparatorio svolto in vista dell’incontro, focalizzandosi sull’articolo 9, comma 3 della Costituzione, dal loro punto di vista. Questa attività non solo stimola l’analisi critica dei principi costituzionali, ma incoraggia anche un approccio proattivo alla cittadinanza, invitando gli studenti a esprimere le proprie opinioni e a sviluppare un senso di responsabilità civica.

L’istruzione civica non deve essere vista come un mero adempimento curricolare, ma come un pilastro fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e attivi. Eventi come quello del 11 ottobre rappresentano un passo significativo in questa direzione, fornendo ai giovani l'accesso diretto a figure istituzionali di grande rilievo e stimolando un dialogo che può contribuire a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni democratiche.

L'incontro non si limita a essere un'opportunità educativa, ma diventa un'occasione per costruire una comunità scolastica più coesa, dove gli studenti si sentono parte integrante del processo di formazione della società. La partecipazione attiva, l’ascolto e il confronto diretto con figure come il Giudice Buscema possono ispirare nei giovani un rinnovato senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio paese.

In un mondo che cambia rapidamente, l'educazione ai valori costituzionali e ai diritti umani si rivela essenziale per formare cittadini capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro. L’ISILTeP di Verrès, con questo evento, dimostra di voler investire nel potenziale dei suoi studenti, incoraggiandoli a diventare non solo fruitori dei diritti, ma anche attori del cambiamento sociale.