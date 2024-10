Incidente radiologico a Pollein

Nella mattinata di sabato 5 ottobre 2024, un incidente radiologico ha scosso l’ex area SIMA di Pollein durante un'importante esercitazione di protezione civile. Secondo lo scenario simulato, un mezzo di trasporto contenente materiale radioattivo si è ribaltato dopo un collisione con un altro veicolo, provocando una fuga di sostanze pericolose. La situazione ha immediatamente attivato un complesso protocollo di emergenza, coinvolgendo diverse squadre di intervento.

I Vigili del Fuoco, coordinati dal Nucleo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (CBRN), sono stati i primi a intervenire, mettendo in atto manovre di contenimento e monitoraggio delle emissioni radioattive. L’area è stata rapidamente isolata per garantire la sicurezza dei presenti, mentre le unità del 118 e della Croce Rossa Italiana si preparavano a gestire eventuali feriti e a fornire assistenza medica. Un’ulteriore collaborazione è giunta dal Nucleo CBRN dell’Emilia Romagna, che ha allestito tende di decontaminazione per trattare rapidamente le persone esposte.

Le Forze dell’Ordine hanno svolto un ruolo cruciale nel mantenere l’ordine e garantire la sicurezza dei cittadini, mentre i volontari di protezione civile si sono attivati per supportare le operazioni. L’esercitazione ha simulato la gestione di un evento complesso, dove la rapidità di azione e la coordinazione tra i vari enti sono risultate fondamentali per minimizzare i danni e garantire la sicurezza della comunità.

Domani, domenica 6 ottobre, il Campo Base allestito alla Grand-Place di Pollein ospiterà la cerimonia di chiusura dell’esercitazione, alla presenza del Presidente della Regione Renzo Testolin. I cittadini saranno invitati a visitare il Campo Base dalle 9.00 alle 12.00, un'opportunità per avvicinarsi ai professionisti della sicurezza e comprendere meglio le procedure di emergenza.

Inoltre, lunedì 7 ottobre alle 9.00, si svolgerà un test del sistema di allarme pubblico "IT-alert", simulando la comunicazione alla popolazione in caso di un incidente nucleare avvenuto in impianti energetici oltre confine. Questo test sottolinea l'importanza della preparazione e dell'informazione, elementi cruciali per affrontare eventuali situazioni critiche.

Esercitazioni come quella di oggi non solo addestrano i soccorritori, ma sensibilizzano anche la comunità sulla gestione delle emergenze. In un contesto dove il rischio di incidenti di questo tipo è reale, è fondamentale che tutti siano pronti a rispondere, e che la sinergia tra enti pubblici e privati continui a rafforzarsi. La partecipazione attiva dei cittadini e la loro consapevolezza delle procedure di emergenza rappresentano una risorsa fondamentale per la sicurezza collettiva.