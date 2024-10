Arte tra le Alpi. Artisti di Singapore esplorano la Valle d’Aosta: un incontro tra arte, natura e cultura

L' iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che coniuga arte, natura e montagna, creando un dialogo tra gli artisti internazionali e il ricco patrimonio culturale della regione.

Il viaggio è guidato dall’artista italiana Giorgia Madonno, fondatrice di ThroughArt, e da Chankerk Teh, artista e fondatore di My Art Space di Singapore. Coloro che partecipano a questa esperienza artistica hanno l’opportunità di immergersi nelle tradizioni culturali e nelle bellezze naturali della Valle d’Aosta attraverso una serie di attività creative che includono visite agli studi di artisti locali, sessioni di sketching en plein air, e momenti di riflessione ispirati dal paesaggio alpino e dalla storia valdostana.

Il programma prevede escursioni in luoghi iconici come Courmayeur, dove gli artisti potranno disegnare circondati dalla maestosità del Monte Bianco, e paesi storici come Vetan e Meod (Saint-Pierre), Étroubles, Vens e Fossaz (Saint-Nicolas). Il gruppo ha l'opportunità di visitare la vecchia latteria di Étroubles e scoprire storie di paese grazie alla guida esperta dalla pittrice Enrichetta Jorrioz e successivamente quella di Vetan.

Di grande interesse per i partecipanti sono le visite agli atelier di artisti locali, tra cui gli scultori Carlo e Jean Gadin, Roberto Madonno e gli artisti visivi Chicco Margaroli, Patrick Passuello e Marco Jaccond.

Una degustazione presso l'azienda vinicola Di Barrò di Saint-Pierre permette agli artisti di scoprire anche le tradizioni enogastronomiche della regione. Tra le opere realizzate durante il viaggio artistico ne verranno scelte alcune che diventeranno etichette per una edizione speciale del vino della casa vinicola.

Il momento culminante di questo percorso sarà il finissage “Show and Tell” del 4 ottobre 2024, che si terrà dalle ore 18:00 alle 19:00 presso la Sala espositiva comunale di Saint-Pierre (Località Tâche, 1). In questa occasione, gli artisti di Singapore presenteranno al pubblico locale le opere realizzate durante il loro soggiorno in Valle d’Aosta. Il finissage sarà un’opportunità per i visitatori di osservare la reinterpretazione di questi luoghi, filtrati attraverso lo sguardo e la sensibilità di artisti che per la prima volta vivono la realtà valdostana.

L’iniziativa si pone l'obiettivo di stimolare creatività, creare connessioni tra artisti locali e internazionali e stimolare turismo culturale nella nostra regione, e nasce come pilota per future iniziative di scambio tra l'Oriente e la Valle d'Aosta

Gli artisti protagonisti dell’Art Trip: Giorgia Madonno, Serene Martha Tay, Shwu Ping Kee, Irene Chew, John Yamasaki, Rajaletchumy Walaidam, Cindy Michel Ann, Chankerk Teh, Tsng Boon Kiat, Chew Mun Yi, Evelyn Chung, Loo Huei Ley, Chong Hooi Long, Jackie Lim Pooi Ning, Choo Yian Tay, Joy Haughton, Masnah Ahmad, Shanta Subramaniam, Jayasree Alamuru.

Il Festival A(r)titude, in cui si inserisce questo viaggio, è un progetto promosso da ThroughArt, parte del lavoro artistico e sociale di Marco Polo Consulting. Con il suo formato itinerante, il festival si propone di avvicinare l’arte alle persone, permettendo ai partecipanti di esplorare nuove prospettive e forme espressive attraverso il contatto con il territorio e la cultura locale.