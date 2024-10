Approvata legge per il reclutamento di Vigili del fuoco

la discussione, sono stati respinti tre emendamenti proposti dal gruppo PCP e uno di RV. Un ordine del giorno del PCP, che chiedeva al Presidente della Regione di relazionare in prima Commissione sui lavori per l'equiparazione previdenziale del Corpo dei Vigili del fuoco, è stato anch’esso respinto, con 19 voti di astensione dalla maggioranza e 16 a favore delle opposizioni.

Il Consigliere Antonino Malacrinò (FP-PD) ha illustrato il provvedimento, evidenziando l'urgenza dovuta alle carenze di organico: «L'obiettivo è consentire un celere e semplificato espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento di vigili del fuoco, capisquadra e capireparto». Ha spiegato che le prove d’esame per i vigili del fuoco si limiteranno alle sole prove motorie e attitudinali e che l’accertamento sanitario sarà effettuato solo per i candidati vincitori. Per la selezione dei capisquadra, ha aggiunto, non ci saranno prove d’esame e la progressione a caporeparto avverrà tramite una procedura interna, limitata ai posti disponibili.

Il dibattito in Aula è stato acceso. Erika Guichardaz, Capogruppo di PCP, ha criticato il provvedimento, affermando che «arriva con molto ritardo per scelte politiche sbagliate». Ha sottolineato che l'ultimo concorso risale al 2012 e ha evidenziato che non ci sono state reali progressioni di carriera. Anche Dennis Brunod, Vicecapogruppo di RV, ha evidenziato l’urgenza di intervenire, proponendo un emendamento per consentire a tutti i volontari di partecipare alle procedure di reclutamento, eliminando il limite temporale di un anno.

Il Vicecapogruppo Erik Lavy ha ammonito: «Cerchiamo di non andare avanti di leggina in leggina, di rattoppo in rattoppo», esprimendo dubbi sulle tempistiche di approvazione. Per Aldo Di Marco, Capogruppo di PlA, è finalmente giunto il momento di rispondere concretamente alla carenza di organico, evidenziando l'importanza del Corpo per la sicurezza pubblica.

Infine, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha ribadito che il provvedimento è motivato dall'interesse pubblico e dalla necessità di rispondere rapidamente alla carenza di personale, difendendo le scelte fatte in merito ai titoli di studio e ai requisiti per le promozioni.