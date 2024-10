Consiglio Valle: L'Ordine del Giorno per il 2 e 3 Ottobre 2024

Un tema centrale dell'incontro sarà il disegno di legge che prevede disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo dei Vigili del Fuoco. Il relatore di questo importante provvedimento sarà il Consigliere Antonino Malacrinò (FP-PD), il quale ha già ricevuto un parere favorevole dalla seconda Commissione "Affari generali" durante la riunione del 23 settembre scorso.

In aggiunta, si discuterà del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026, che ha ricevuto anch'esso un parere favorevole dalla quarta Commissione "Sviluppo economico" il 16 settembre. Questo piano è di fondamentale importanza per il rilancio dell'occupazione e la creazione di opportunità nel mercato del lavoro valdostano.

Sul fronte dell'attività ispettiva, sono state depositate quattordici interrogazioni. Tra queste, spicca un'interrogazione del gruppo Forza Italia riguardante la partecipazione della Regione al primo G7 sull'inclusione e disabilità di Assisi.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato quattro interrogazioni, che toccano temi vari come il confronto vitivinicolo locale, strategie per il sostegno allo sci tra i residenti, il decoro degli alloggi del quartiere Cogne e la necessità di sostituire l'impianto di raffrescamento presso il presidio di psichiatria di via Saint-Martin-de-Corléans.

Anche il gruppo Progetto Civico Progressista ha depositato quattro interrogazioni, affrontando questioni relative alla viabilità, al Piano faunistico venatorio, alla situazione dello stabilimento Mcv di Verrès e alla nuova pianta organica dell'azienda pubblica JB Festaz.

La seduta vedrà anche l’esame di venticinque interpellanze, tra cui due da Forza Italia e nove dalla Lega Vallée d'Aoste, che includono tematiche come la valutazione della performance dei dipendenti pubblici e la programmazione dei restauri dei beni culturali. Il gruppo Misto e il gruppo Rassemblement Valdôtain presenteranno interrogativi sullo spopolamento dei piccoli centri montani e sulla sicurezza pubblica.

Inoltre, sedici mozioni saranno trattate, comprese proposte dal gruppo Forza Italia per la riqualificazione di alloggi e per un aumento del contributo nel bando per il sostegno alla locazione. Il gruppo Progetto Civico Progressista presenterà mozioni che spaziano dalla solidarietà per la Sardegna alle agevolazioni fiscali sul pellet.

Recentemente, l'ordine del giorno è stato integrato con cinque ulteriori punti. Tra questi, spicca un disegno di legge in materia di mobilità sostenibile, relatore il Consigliere Roberto Rosaire (UV), e quattro interrogazioni a risposta immediata su temi attuali, come gli interventi per la sicurezza degli enti locali e gli accordi con la Regione Piemonte per i vaccini.

Partecipazione pubblico e Trasmissione

La seduta consiliare è aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale del Consiglio regionale e sul canale YouTube. È inoltre disponibile l'app ConsiglioValle.tv per la visione su smart TV e dispositivi Apple, rendendo l'incontro accessibile a un pubblico più ampio.

Con un numero così elevato di oggetti all'ordine del giorno, questa riunione del Consiglio Valle promette di essere un'importante occasione di dibattito e decisione su questioni cruciali per il futuro della Valle d'Aosta.