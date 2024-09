Premetto che, dopo una rovinosa e pessima caduta la quale mi ha causato più fratture sul gomito dx, e, varie ammaccature in più parti del corpo (peraltro visto tale disastrosa caduta: poteva davvero andare molto peggio). Ho avuto modo di constatare la professionalità, l'efficenza, la gentilezza, la sensibilità, la solidarietà di tutto il personale addetto ai lavori e con il quale sono entrato in contatto.



A partire dagli operatori del Pronto Soccorso, della Radiologia, della Sala pre-operatoria e operatorie e dell'Ortopedia. I quali questi ultimi hanno reso il rispettivo ricovero pre-operatorio e post-operatorio: davvero professionale-confortevole-sensibile-gentile.

Ringrazio financo il personale addetto alla logistica-trasporto interno dei pazienti e nei vari reparti. Davvero gentili, empatici, rapidi ed efficenti.

Colgo l'opportunità, da ultimo, per tentare di sensibilizzare l'Amministrazione pubblica locale, nell'ascoltare e mettere in atto le varie-giuste istanze pervenute da parte degli addetti ai lavori. In quanto le Risorse Umane dell'intero ospedale Umberto Parini: meritano assoluto onore e rispetto.

Rinnovo pertanto i miei doverosi ringraziamenti ai Medici, Infermieri, Operatori Socio Sanitari e ai vari Addetti dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta. Grazie di vero cuore.

P.S. : permettete una sola critica costruttiva; a parer proprio, la gestione e distribuzione dei pasti, necessita sicuramente di una miglioria.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Si porgono i più distinti saluti.

Paolo Trapasso

Gentile Paolo Trapasso,

È un vero piacere leggere le sue parole di apprezzamento nei confronti del personale dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta. Le sue osservazioni evidenziano quanto sia fondamentale il lavoro di squadra e la dedizione di tutti coloro che operano quotidianamente in ospedale, dai medici agli infermieri, fino agli operatori socio-sanitari e al personale di supporto.

Siamo lieti di sapere che, nonostante le difficoltà legate alla sua caduta e ai traumi subiti, ha potuto constatare la professionalità, l'efficienza e la gentilezza di chi l’ha assistita.



La sua proposta di sensibilizzare l'Amministrazione pubblica sulle istanze del personale è molto importante. Ogni voce che si leva in sostegno di chi lavora nell’ambito della salute contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e, di conseguenza, la qualità del servizio offerto ai pazienti. Siamo d’accordo con lei: le Risorse Umane dell'ospedale meritano il nostro assoluto rispetto e riconoscimento.

Infine, la ringraziamo anche per la sua critica costruttiva riguardo alla gestione e distribuzione dei pasti. Le sue osservazioni sono preziose e verranno prese in considerazione per apportare miglioramenti.

Le auguro una pronta e completa guarigione. pi.mi.