Giornata Mondiale del Cuore: Aosta in prima linea con video-pillole sulla prevenzione

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, e nell’ambito della (H) Open Week sulle Malattie Cardiovascolari di Fondazione Onda ETS, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre, la Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Regionale di Aosta, diretta dal dott. Paolo Scacciatella, parteciperà con un’iniziativa digitale e social. Saranno diffusi tre video reel in cui il Direttore e due cardiologi della sua équipe, il dott. Gianluca Amato e la dott.ssa Lorenza Michela Biava, parlano di prevenzione e riconoscimento dei segnali di allarme più importanti per la salute del cuore.

I video, pensati per raggiungere un ampio pubblico attraverso i canali social dell’Azienda USL, affrontano temi chiave legati alla prevenzione cardiovascolare e forniscono indicazioni su come riconoscere sintomi precoci che potrebbero indicare la presenza di una malattia cardiaca, promuovendo così una maggiore consapevolezza tra i cittadini. Il dott. Scacciatella parlerà di infarto, il dott. Amato di patologie valvolari e la dott.ssa Biava del "Cuore delle donne", ossia le malattie cardiovascolari declinate al femminile.

«La prevenzione è fondamentale per ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari, e raggiungere il pubblico attraverso i social ci permette di sensibilizzare una fascia ancora più ampia della popolazione – afferma il dott. Paolo Scacciatella -. Con questa iniziativa vogliamo fornire, con una nuova modalità, strumenti utili per riconoscere in tempo i segnali che il nostro corpo ci invia e ribadire l’importanza di adottare stili di vita sani sin da subito”.

La Struttura complessa Cardiologia dell'Ospedale regionale di Aosta conta 15 cardiologi e tre specializzandi e esegue 1.350 ricoveri all’anno, 1.100 procedure di emodinamica e cardiologia interventistica (coronarografia, angioplastica, interventistica strutturale), 400 di elettrofisiologia impiantistica (pacemaker), circa 10 mila esami ecocardiografici e più di 50 mila prestazioni ambulatoriali.

La partecipazione della Cardiologia valdostana a questa iniziativa rientra nell’ambito delle attività previste durante l’(H) Open Week, promossa da Fondazione Onda ETS. Oltre 150 ospedali con il Bollino Rosa sono coinvolti nella sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari che rappresentano la principale causa di morte in Italia, e l'informazione e la prevenzione rivestono un ruolo cruciale nella riduzione del rischio di sviluppare queste patologie.

Gli utenti potranno accedere ai video della Cardiologia dell'Ospedale regionale di Aosta sulla pagina Instagram dell'Azienda USL. Il primo video è stato pubblicato ieri, 26 settembre. Questo il link:

https://www.instagram.com/reel/DAYl3EZoWRq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA ==

Per ulteriori informazioni sull'Open Week è possibile consultare il sito www.bollinirosa.it