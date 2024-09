Federico Maquignaz confermato presidente di Cervino Spa

Federico Maquignaz è stato confermato alla guida di Cervino Spa, la società che gestisce gli impianti di risalita delle località di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois. La decisione, che riguarda il prossimo triennio, è stata presa dalla giunta regionale e ufficializzata oggi, venerdì 27 settembre, durante l’assemblea della società. Insieme a Maquignaz, sono stati confermati i consiglieri Monica Meynet e Stefano Perrin, mentre si registrano nuovi ingressi per Ivo Herin e Francesca Macrì. Per quanto riguarda il collegio sindacale, Giacomo Biancardi è stato nominato presidente, mentre Massimo Ciocchini e Patrizia Giornetti sono stati confermati come sindaci effettivi. Veronica Chanoux e Jean Paul Zanini sono stati invece designati sindaci supplenti.

Durante l'assemblea, svoltasi in Finaosta, è stato approvato il bilancio che segna un incremento significativo per Cervino Spa. I ricavi delle vendite hanno raggiunto i 42,2 milioni di euro, con un utile d’esercizio di 11,4 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’incremento dei ricavi è stato del 13,5%, una crescita che testimonia la solidità economica della società, nonostante alcune difficoltà esterne come il meteo sfavorevole e la chiusura del collegamento internazionale con Zermatt per 107 giorni. Malgrado queste sfide, i risultati conseguiti sono stati frutto del lavoro instancabile dei circa 300 dipendenti della società.

Un elemento di grande rilevanza è stata la capacità di tenere aperte le piste di Breuil-Cervinia fino al 9 giugno senza interruzioni, un evento senza precedenti che ha contribuito a generare entrate importanti per l'azienda. Questa performance è indicativa della resilienza e della capacità di adattamento della società in un contesto che richiede flessibilità e innovazione.

Federico Maquignaz ha espresso la sua soddisfazione per la conferma del suo incarico, evidenziando che, pur essendo il bilancio molto positivo, l’obiettivo per il futuro è quello di migliorare ulteriormente lo sviluppo armonico del comprensorio. Tra le novità più significative della stagione invernale imminente, ci sarà l'inaugurazione della nuova seggiovia del Goillet, che avrà un ruolo centrale per l’interconnessione tra Breuil-Cervinia e Valtournenche. Sono stati inoltre realizzati numerosi interventi sugli impianti di innevamento programmato e sul miglioramento delle piste, elementi essenziali per garantire un'esperienza turistica di qualità. Maquignaz ha inoltre anticipato che è stato avviato l’iter per la sostituzione della linea Breuil-Cervinia - Plateau Rosa, un progetto ambizioso che mira a rafforzare il posizionamento delle singole località all'interno del comprensorio sciistico.

Il presidente ha voluto ringraziare i soci e tutto il personale per la fiducia dimostrata, sottolineando come il futuro della società passi attraverso investimenti mirati e una gestione attenta alle esigenze del territorio, garantendo una crescita sostenibile e inclusiva.