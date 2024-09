Dall'Ucraina alla Palestina: un confronto a tutto tondo con Fabio Bucciarelli e Claudio Vercelli

Ukraine, The Russian Invasion: Mostra 23 agosto – 16 ottobre 2024

Incontro tra studenti ed il fotoreporter Fabio Bucciarelli

L’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin nell’ambito del progetto relativo alla commemorazione dell’80° Anniversario del Bombardamento, ha proposto un incontro tra gli studenti delle scuole superiori del territorio e il fotoreporter di guerra Fabio Bucciarelli, che ha realizzato la mostra fotografica “UKRAINE, The Russian Invasion” ospitata fino alle 16 ottobre presso il Centre Culturel di Villa Michetti.

L’incontro si svolgerà il 1°ottobre 2024 presso la sala polivalente dell’Auditorium del Palazzetto alle ore 11.00 ed è riservato agli studenti delle scuole superiori del territorio, che prima visiteranno la mostra da lui ospitata presso Villa Michetti, e il museo del Bombardamento e la mostra del bombardamento di foto-studio Ardissone presso la casa forte ‘l Castel. I ragazzi visiteranno inoltre i luoghi del bombardamento visitando il percorso allestito nel Borgo.

La mostra

La mostra presenta 44 fotografie emblematiche del conflitto in Ucraina, scattate nel 2022 durante i primi mesi dell'invasione russa. Le immagini documentano la distruzione e la sofferenza del conflitto, evocando emozioni e raccontando storie intime e personali delle vittime del conflitto. La mostra offre anche un parallelo storico con i bombardamenti subiti dalla città di Pont-Saint-Martin 80 anni fa, creando un collegamento tra passato e presente e sottolineando la ciclicità della violenza delle guerre.

Breve biografia dell’autore

Fabio Bucciarelli è un fotografo, autore e giornalista italiano, riconosciuto internazionalmente per i suoi reportage in zone di conflitto. Negli ultimi quindici anni, ha documen-tato guerre, rivoluzioni, carestie ed epidemie in Medio Oriente, Africa, Asia, Europa e Americhe. Le sue immagini, caratterizzate da una profonda empatia e da un'estetica personale, lo hanno reso uno dei fotogiornalisti più influenti del nostro tempo.

Bucciarelli ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la prestigiosa Robert Capa Gold Medal - assegnata dall'Overseas Press Club of America nel 2013 per la copertura della guerra siriana - dieci premi Picture of the Year International, due World Press Photo, il VISA d'Or News, il Lucie Impact Award, il Prix Bayeux-Calvados for War Correspondents, due Sony Award. Nel 2019 è stato nominato Photographer of the Year da Pictures of the Year International.

Prima di intraprendere la carriera di fotografo, Bucciarelli ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino. Dopo aver lavorato come ingegnere a Barcellona, nel 2009 ha abbandonato la sua carriera scientifica per dedicarsi completamente alla fotografia.

Oggi Bucciarelli collabora con testate internazionali come il The New York Times, Die Zeit, La Repubblica. Parallelamente alla sua attività fotografica, Bucciarelli lavora come reporter per i quotidiani e le riviste nazionali, dal 2009 collabora con Il Fatto Quotidiano. Negli ultimi anni ha anche svolto ruoli di Curatore e Direttore artistico per Musei ed istituzioni italiane come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Fabio Bucciarelli è Canon Ambassador.

Quattro chiacchiere con Claudio Vercelli, storico, professore universitario ed autore de

Storia del conflitto israelo-palestinese

Giovedì 3 ottobre 2024 – h. 21.00

Sala Polivalente dell’Auditorium

Via Roveschialles 19 - Pont-Saint-Martin