Accordo storico, la Sanità territoriale si riorganizza con le aggregazioni funzionali per cure più vicine ai cittadini"

L'accordo disciplina le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che rappresentano un'organizzazione chiave attraverso cui i medici pianificheranno le loro attività al fine di garantire l’assistenza sanitaria anche nelle future Case di Comunità.

Le AFT sono considerate un elemento fondamentale per l'attuazione del Piano della Salute e del Benessere Sociale, approvato nel 2023, e per la riorganizzazione della sanità territoriale. L’Assessore Carlo Marzi ha sottolineato che queste aggregazioni mirano a potenziare la collaborazione tra i medici di medicina generale, promuovendo un’assistenza integrata e multiprofessionale. L’obiettivo è avvicinare sempre più le cure ai luoghi di vita dei cittadini, rendendo l’assistenza sul territorio più efficace, soprattutto in risposta alle diverse esigenze dei pazienti. Fondamentale, in questo contesto, è la costante collaborazione con le organizzazioni sindacali.

Nunzio Venturella, Segretario regionale della FIMMG, ha sottolineato che il potenziamento dell’assistenza territoriale è una priorità, soprattutto in considerazione della carenza di professionisti della salute. L’applicazione del Decreto Ministeriale 77/2022, attraverso questi Accordi Integrativi Regionali, assicura una continuità di cura per i cittadini, i cui diritti saranno formalizzati nella Carta dei Servizi.

Mario Manuele, Presidente Regionale dello SNAMI Valle d'Aosta, ha evidenziato che le AFT consentiranno ai cittadini di accedere a tutti i Servizi Sanitari Territoriali di Medicina Generale forniti dall’Azienda USL. L’accordo integrativo rappresenta dunque una componente essenziale nella più ampia revisione dell'offerta sanitaria nazionale.

Le AFT, che includono i medici del ruolo unico di assistenza primaria, saranno coordinate nelle quattro Case della Comunità situate a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas. Per ogni AFT sarà designato un referente con il compito di assicurare l’integrazione e la continuità assistenziale.