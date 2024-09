Avviati monitoraggi sul compostaggio domestico per la gestione sostenibile dei rifiuti organici

Nell’ambito della campagna sulla raccolta differenziata, la società Quendoz Srl, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha avviato un’attività di monitoraggio rivolta agli utenti iscritti all’albo cittadino dei compostatori. Questo intervento ha l’obiettivo di aggiornare i registri relativi alla gestione dei rifiuti organici, offrire supporto agli utenti, rispondere a domande e dubbi, nonché incoraggiare e rafforzare l’adozione di pratiche virtuose amiche dell’ambiente.

Le visite – che avverranno fino alla fine del mese di ottobre - mirano a verificare che la pratica sia correttamente eseguita, e a favorire una maggiore consapevolezza ambientale.

Il personale incaricato, identificabile mediante tesserino, visiterà le utenze che hanno dichiarato al Comune di fare il compostaggio domestico, ottenendo una riduzione del tributo perché autogestiscono una parte della frazione organica (sfalci e/o scarti di cucina).

Gli incaricati potranno accedere unicamente alla sede ove si svolge la pratica (orto o giardino), e non sono, in alcun modo, autorizzati a entrare all’interno delle mura domestiche.

Nel caso di dubbi è possibile far riferimento agli uffici della Quendoz Srl telefonando al Numero verde 800-778797 oppure inviando una e-mail all’indirizzo rifiuti@quendoz.it .

Il compostaggio domestico rappresenta uno strumento fondamentale nella riduzione della frazione organica dei rifiuti urbani, una componente che richiede complessi processi di gestione e smaltimento. Incentivare la pratica del compostaggio consente non solo di ridurre il volume di rifiuti conferiti in discarica, ma contribuisce a mantenere vitale il suolo, limitare le emissioni di gas serra e risparmiare risorse economiche per la collettività.

Peraltro, il corretto smaltimento dei rifiuti organici contribuisce in modo significativo alla riduzione dei costi di gestione, alla sostenibilità ambientale e alla creazione di un ciclo virtuoso che riporta alla natura preziosi nutrienti.

Chiunque abbia un orto o un giardino, ed un poco di passione per la cura del verde, può segnalare al Numero verde 800778797 il proprio interesse, ed essere contattato in occasione del prossimo corso di compostaggio domestico, e ricevere in comodato d’uso gratuito una compostiera.