La Salute in Comunità: incontri gratuiti per informare e prevenire

Il progetto "La salute comincia di giovedì" è promosso dai coniugi Campana, entrambi medici, in memoria del figlio Gabriele, prematuramente scomparso, e mira a offrire uno spazio di incontro dove il dialogo sulla salute possa essere aperto e senza barriere.

Ogni giovedì, presso lo "Spazio Campana" in via Roma 17 a Perosa Argentina, un medico specialista sarà a disposizione del pubblico per affrontare tematiche di grande rilevanza. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e fornire informazioni comprensibili a chiunque, in un ambiente accogliente e amichevole, dove è possibile porre domande e chiarire dubbi senza timore o vergogna.

La prima serata, prevista per giovedì 26 settembre, sarà dedicata al tema delle dipendenze patologiche, un problema che spesso ha origine nell’infelicità e può manifestarsi in molte forme: dall’abuso di alcol, cibo o psicofarmaci, alla dipendenza affettiva o alla ludopatia. Parlare apertamente di queste questioni è il primo passo per comprendere e sconfiggere queste forme di disagio, sensibilizzando il pubblico sui percorsi di prevenzione e supporto disponibili.

Iniziative come questa offrono un'importante opportunità per avvicinare le persone al mondo della salute in modo semplice e concreto, contribuendo al benessere della comunità e alla costruzione di una rete di solidarietà e consapevolezza.