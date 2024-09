Tajani rilancia il dialogo con la Francia su Frejus e Monte Bianco

Durante un incontro a Parigi con il ministro francese Séjourné, Tajani ha consegnato un documento relativo alla sezione Frejus del Monte Bianco, che comprende i due tunnel transfrontalieri. Il ministro italiano ha espresso l'intenzione di riprendere le discussioni con il nuovo ministro degli Esteri francese, la cui nomina è attesa a breve.

L'obiettivo di Tajani è quello di trovare soluzioni positive per gli operatori economici del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché per i turisti. Il ministro ha sottolineato l'importanza dei due tunnel come fonti di ricchezza fondamentali per il sistema dei trasporti tra i due paesi.

Un punto chiave nell'agenda di Tajani è la proposta di costruire una seconda canna del tunnel del Monte Bianco. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e a evitare le chiusure periodiche del traforo, che causano disagi e rallentamenti nei collegamenti. Il ministro ha evidenziato come questo progetto sia essenziale non solo per la crescita economica della Valle d'Aosta e del Piemonte, ma per l'intero sistema di trasporti transfrontaliero.

Tajani ha anche espresso la speranza di convincere sia i francesi che gli svizzeri sull'importanza di questo progetto, sottolineando la necessità di una collaborazione internazionale per realizzarlo.

È importante notare che la presidenza della società del Traforo del Monte Bianco è attualmente affidata a Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta e Consigliere per le Politiche della Montagna dello stesso Tajani. Questo legame potrebbe favorire una spinta politica più incisiva verso la realizzazione del progetto.

In conclusione, l'iniziativa di Tajani rappresenta un importante passo verso il miglioramento delle infrastrutture di collegamento tra Italia e Francia, con potenziali benefici significativi per l'economia e il turismo delle regioni coinvolte. Il successo di questi sforzi dipenderà dalla capacità di costruire un consenso internazionale e di superare le sfide tecniche e finanziarie associate a progetti di tale portata.