La Giunta al lavoro per adeguare il Decreto Salva Casa nella nostra regione

La Consigliera Raffaella Foudraz ha richiamato l'attenzione del Consiglio su un tema già trattato in precedenza, affermando: «Avevamo già portato la questione all'attenzione del Consiglio nella seduta dello scorso 11 luglio. Il decreto legge "Salva Casa" del 29 maggio è stato convertito in legge il 24 luglio: sono ormai trascorsi quasi due mesi dalla sua entrata in vigore e vorremmo quindi sapere quando saranno recepiti, parzialmente o totalmente, i suoi contenuti in Valle d'Aosta.»

In risposta, l'Assessore alle opere pubbliche, Davide Sapinet, ha fornito una panoramica del lavoro svolto dal suo Assessorato, sottolineando come fin dall’approvazione del decreto legge i tecnici si siano messi all’opera per analizzare le nuove disposizioni. «Fin da quando è stato approvato il decreto legge a maggio, le novità introdotte sono state esaminate dai tecnici dell’Assessorato per individuare le eventuali integrazioni tecniche alla legislazione regionale (l.r. 11/1998) più corrispondenti alle caratteristiche e alle esigenze della comunità valdostana. Ricordo peraltro che la legge 11/1998 non è una replica di quella nazionale, ma tratta già in modo completo, ad esempio, gli aspetti delle difformità edilizie e dello strumento della sanatoria.»

Sapinet ha aggiunto che il lavoro di confronto tra la nuova legge nazionale e la legislazione regionale è in fase avanzata e che presto saranno fornite indicazioni chiare ai Comuni e ai cittadini su quali disposizioni restano regolate dalla normativa valdostana e quali invece dovranno essere integrate. «Gli uffici stanno quindi procedendo con un puntuale raffronto tra la nuova legge nazionale con le corrispondenti norme contenute nella legge regionale o nelle relative deliberazioni attuative per fornire le indicazioni ai Comuni e quindi ai cittadini su quanto continua ad essere regolamentato dalla l.r. 11/1998 e quanto invece deve essere recepito nella legislazione regionale», ha spiegato l'Assessore, aggiungendo che una concertazione con enti locali, professionisti e operatori economici sarà avviata a breve per discutere le prime modifiche alla legge regionale.

L'intervento di Sapinet si è concluso con l’annuncio che il provvedimento sarà sottoposto alla Giunta regionale entro il mese di novembre, e con un riferimento al lavoro svolto in collaborazione con il deputato Franco Manes (nella foto) in sede di Commissione ambiente. «Grazie a questa collaborazione sono stati raggiunti risultati importanti, come le modifiche alle procedure della legge casa, le indicazioni sull'equo compenso negli appalti pubblici e la gestione degli affidamenti.»

In replica, la Consigliera Foudraz ha ribadito l’urgenza di fornire risposte rapide a tutti gli attori coinvolti, dagli operatori tecnici ai cittadini. «Sono ormai trascorsi due mesi dall'approvazione della legge 105: per noi risulta più che mai necessario fornire gli strumenti corretti ai tanti professionisti del settore ma anche ai valdostani che attendono di conoscere i parametri fissati in legge e che la nostra Regione vorrà recepire.»

Le discussioni in aula hanno quindi messo in evidenza l’importanza di accelerare il processo di recepimento della legge nazionale, un tema che continua a coinvolgere non solo le istituzioni ma anche i cittadini e gli operatori economici della regione.