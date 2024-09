Riapertura al transito ai veicoli di lunghezza superiore a 10 metri lungo la SR n. 47 di Cogne

Oggi, l’Assessorato alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha comunicato che, a partire dalle ore 7:00 di mercoledì 18 settembre 2024, i veicoli di lunghezza superiore ai 10 metri potranno nuovamente transitare lungo la strada regionale 47 di Cogne. La limitazione, resa necessaria per garantire i lavori di ripristino di alcuni manufatti danneggiati dall'evento alluvionale e dalla successiva piena del 5 settembre, verrà quindi rimossa, restituendo piena accessibilità alla zona anche per i mezzi più ingombranti

A fine giugno del 2024, la Valle d'Aosta ha vissuto momenti di grande difficoltà a causa di un'alluvione che ha colpito duramente diverse aree della regione, causando danni significativi. Tra i territori più colpiti c'è stato quello di Cogne, un comune fortemente provato dall'evento atmosferico che ha portato all'esondazione del torrente Grand Eyvia. La furia delle acque, tra il 29 e il 30 giugno, ha devastato infrastrutture e strade, rendendo inaccessibile per alcuni giorni la SR 47, un'arteria fondamentale per la valle.

In seguito alla piena eccezionale, ulteriori danni sono stati registrati anche il 5 settembre, con il torrente Grand Eyvia che ha nuovamente minacciato la stabilità della strada e le opere in costruzione. Questi interventi, già pianificati per riparare i danni dell’alluvione di giugno, sono stati compromessi dalle nuove criticità provocate dal maltempo. Tuttavia, grazie alla tempestiva attivazione di una variante provvisoria lungo la SR 47, è stato possibile mantenere la viabilità per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli di lunghezza superiore ai 10 metri.

L'Assessore Davide Sapinet (nella foto) ha sottolineato l'importanza della variante provvisoria che, nei mesi precedenti, ha consentito la continuità dei collegamenti con Cogne per la maggior parte dei veicoli, nonostante le difficoltà imposte dall'emergenza. Il ripristino completo della percorribilità della SR 47 rappresenta un segnale importante per la ripresa del territorio, sia dal punto di vista logistico che economico, in una comunità già duramente colpita dall’alluvione.

Questa riapertura segna un passo significativo verso il ritorno alla normalità, non solo per gli abitanti di Cogne, ma anche per tutti coloro che si spostano nella valle, un territorio la cui economia è fortemente legata al turismo e al passaggio di veicoli commerciali. L’impegno delle autorità locali, in sinergia con le forze di protezione civile e le imprese coinvolte nei lavori, ha permesso di contenere i disagi, pur in un contesto di emergenza che ha richiesto interventi straordinari e tempestivi.