Industria e lavoro al centro: Fiom Cgil in visita alla Cogne Acciai Speciali

Durante la visita, ha ribadito l'importanza del ruolo della siderurgia per il futuro industriale del Paese, dichiarando: "Di siderurgia e industria il nostro Paese non può fare a meno. È un settore strategico e cruciale per il futuro dell’Italia."

L'incontro con i lavoratori dell’unica azienda siderurgica della Valle d'Aosta si è svolto in un momento delicato, con il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici all’orizzonte. Scarpa e Fabrizio Graziola, segretario generale della Fiom Cgil Valle d’Aosta, hanno sottolineato le sfide da affrontare, prima tra tutte la questione salariale. Secondo Scarpa, "in Italia gli stipendi continuano a essere troppo bassi e questo non è più sostenibile". A questo, si aggiunge la necessità di ridurre l'orario di lavoro mantenendo invariato il salario, un punto che il sindacato considera fondamentale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori.

Durante la visita allo stabilimento, i due sindacalisti hanno discusso del futuro dell’industria siderurgica alla luce della transizione ecologica in corso. La Cogne Acciai Speciali, dopo le recenti acquisizioni, si trova a un bivio, con una crisi del settore automotive che rischia di ridurre la produzione in alcuni reparti, mentre altri settori necessitano di incrementare la forza lavoro e l’utilizzo degli straordinari. Scarpa ha osservato: "È positivo che ci sia la necessità di assumere nuovo personale, ma è essenziale che venga adeguatamente formato per consolidare le competenze professionali."

Nel corso della visita, Scarpa ha potuto osservare da vicino i processi produttivi dell'acciaieria, specializzati nella lavorazione di acciai inossidabili. La Fiom Cgil ha ribadito la necessità che gli investimenti sugli impianti siano accompagnati da un rafforzamento della formazione e della sicurezza dei lavoratori. "Dietro la produzione dell’acciaio ci sono donne e uomini che meritano certezze sul loro futuro", ha sottolineato Scarpa, rimarcando l’importanza di un’attenzione costante verso la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In conclusione, la Fiom Cgil auspica che l’industria siderurgica mantenga il suo ruolo di pilastro nell’economia italiana, garantendo posti di lavoro stabili e sicuri, oltre a fornire prospettive concrete per il futuro dei lavoratori.